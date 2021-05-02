Центр Чумакова оценил срок действия «КовиВак»

Генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов рассказал в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 после прививки вакциной «КовиВак» сохраняется около восьми месяцев, сообщает «РИА Новости».

«Антитела вырабатываются достаточно медленно в нашей ситуации — это мягкая вакцина. Наши исследования уже показывают, что и клеточный иммунитет тут задействован», — сказал Ишмухаметов. По словам гендиректора, иммуногенность вакцины оценивается в 85%.

Ишмухаметов добавил, что центр рассчитывает выпустить до конца года порядка 7,5 дозы вакцины.

В феврале 2021 года минздрав России зарегистрировал «КовиВак», а промышленное производство вакцины началось 25 марта. Это так называемая цельновирионная вакцина – за основу взят вирус SARS-CoV-2, полученный от одного из пациентов больницы в Коммунарке. Его специально обработали так, чтобы он лишился инфекционных свойств, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, поэтому иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.