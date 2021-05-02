В 2021 году экспорт российской нефти в дальнее зарубежье сократился на 20%

Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса заявило, что экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2021 года составил 66,65 млн тонн, что на 20,5% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщает «Интерфакс». Среднесуточный экспорт составил 4,07 млн баррелей.

В апреле в дальнее зарубежье было экспортировано 17,32 млн тонн российского нефти, что на 16,7% меньше показателей апреля 2020 года. В апреле среднесуточный экспорт вырос до 4,23 млн баррелей.

При этом российские нефтяные компании в январе-апреле 2021 года нарастили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 95,7% – до 4,92 млн тонн. Рост экспорта в ближнее зарубежье полностью пришелся на Белоруссию – он вырос на 95,7% до 4,92 млн тонн нефти.