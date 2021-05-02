В МВД придумали способ навсегда избавиться от мошенников

В российском МВД придумали способ навсегда избавиться от телефонных мошенников. Для борьбы с ними создадут специальный сервис, который начнёт функционировать уже до конца 2021 года, передаёт ТАСС.

Предположительно, сервис под названием «Антимошенник» для приложения МВД, предупреждающий людей о звонках злоумышленников, разработают к 25 декабря. Стоимость этого уникального проекта почти 45 млн руб.

По замыслу МВД, модуль «Антимошенник» позволит оповещать россиян о том, что с ними общаются с телефона, ранее замеченного в мошеннической деятельности.

После чего человек сможет самостоятельно заблокировать такой звонок, отправив его в «чёрный список»

Кроме того, в приложении будет «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова и сообщений и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений.

Ранее сообщалось, что российские мошенники продолжают совершенствовать свои преступные схемы и, судя по всему внимательно отслеживают внешнеполитическую повестку.

Буквально на днях в СМИ появились новости, что депутаты Европарламента призывают отключить нашу страну от системы SWIFT. Так, клиенту одного крупного российского банка позвонил неизвестный злоумышленник. Представившись сотрудником службы безопасности кредитной организации, он заявил, что скоро в России отключат SWIFT.

При этом, по его словам, чтобы карта клиента работала, он должен сказать её номер и секретный код CVC. После чего клиенту якобы придёт СМС-сообщение с информацией, что карта будет внесена в список, который не будет блокироваться после отключения SWIFT.