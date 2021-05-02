В России за сутки выявили менее 9 тыс новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 8 697 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, передает оперштаб. Днем ранее в стране обнаружили 9270 случаев инфицирования.

В общей сложности за все время эпидемии выявлено 4 823 255 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 110 862 человек, из которых 342 летальный исход был подтвержден за последние сутки. Выздоровели в общей сложности 4 443 922 пациента, из которых 7 339 поправились за последние 24 часа.

На первом месте по заболеваемости среди регионов остается Москва. В столице за сутки зарегистрировано 2 699 новых случая коронавируса, 54 пациентов скончались, а 1 617 выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург – 718 человек заразились вирусом, а замыкает тройку лидеров антирейтинга Московская область – 650 новых случаев инфицирования.

По данным университета Джонса Хопкинса Россия занимает шестое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Лидируют США, где выявлено 32 392 665 случая инфицирования, на втором месте Индия с 19 557 457 случаями, на третьем Бразилия – 14 725 975 человек инфицировано, на четвертом месте находится Франция – 5 703 505 случаев. На пятом месте с 4 849 408 инфицированными идет Турция.

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