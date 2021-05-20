Акции дня: бумаги «Мечела» растут на фоне отчетности

В лидеры торгов вышли бумаги горно-металлургической компании «Мечел» по итогам дневной сессии на Мосбирже в четверг, 20 мая. За день обыкновенные акции подорожали на +10,28% до 83,43 рублей, а «префы» на +13,46% до 97,75 рублей.

Акции росли на фоне публикации отчетности компании по итогам первого квартала 2021 года по МСФО. Согласно отчету, компания заработала за этот период 7,9 млрд чистой прибыли. Таких результатов удалось добиться на фоне роста цен на уголь и металлопродукцию. Кроме того, «Мечел» продал Эльгинское месторождение, благодаря чему погасил кредиты в «Газпромбанке» и ВТБ и снизил процентные расходы. Год назад по итогам первого квартала «Мечел» сообщал об убытках в размере 36,9 млрд рублей.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,04% до 3636,16 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,37% до 1558,6 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:09 мск составила 66,34 долларов за баррель (-0,48%). Российская валюта укреплялась – 73,53 рублей за доллар.