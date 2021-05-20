Акционеры Ozon продали 3% акций

Миноритарные акционеры интернет-магазина Ozon в ходе SPO продали 5,97 млн депозитарных расписок, что составляет приблизительно 3% акций, пишет «Коммерсантъ». Издание сообщает, что продажа бумаг стала возможной после завершения запрета на данную операцию.

Миноритарии договорились в течение 45 дней не продавать оставшиеся на руках 4% акций. Площадки сообщают, что на фоне новостей о продаже акций, стоимость бумаг Ozon растут.

«Некоторые миноритарные акционеры продали около 3% акций Ozon после завершения запрета на продажу акций... и вступили в новую блокировку на 45 дней в отношении примерно 4% обыкновенных акций Ozon», - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что организаторами сделки выступили американские банки Morgan Stanley и Goldman Sachs, при этом компания не называет акционеров, которые продали акции.

Право на продажу акций получили владельцы данных бумаг после полугодового lock-up. Еще 90 дней будут заблокированы 65% акций, о чем договорились АФК «Система» и Baring Vostok. На фоне этих новостей акции Ozon на бирже NASDAQ выросли на 2,8%, до $53,15. На Мосбирже акции компании прибавили в цене 5,9%, до 3941 руб.

