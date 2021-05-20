Американский сенатор подтвердил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что администрация США отказалась вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG (оператора строительства газопровода «Северный поток – 2») и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига в связи с «интересами национальной безопасности», сообщает ТАСС.

«Конгресс получил от Госдепартамента обязательный отчет об организациях, вовлеченных в подпадающую под санкции деятельность строителей газопровода "Северный поток – 2". Ссылаясь на интересы национальной безопасности, администрация [президента США Джо] Байдена объявила об отказе от обязательных санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига», – говорится в опубликованном письменном заявлении сенатора.

Вчера, 18 мая, сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена откажется от планов ввести санкции против от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и её генерального директора Маттиаса Варнига.

По данным портала Axios, который ссылается на свои источники, американский Госдеп в ближайшее время направит в Конгресс свой обязательный 90-дневный отчет с перечнем организаций, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», против которых законодатели потребовали ввести санкции ввести санкции.

Госдеп, по словам источников Axios, признаёт, что юридическое лицо, отвечающее за проект, Nord Stream 2 AG, и её генеральный директор занимаются санкционной деятельностью. Однако американское внешнеполитическое ведомство откажется от применения этих санкций, сославшись на национальные интересы США.