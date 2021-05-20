Основатель TikTok решил уйти в тень

Китайский технологический гигант ByteDance, владеющий суперпопулярным приложением TikTok, ждут крупнейшие за девять лет его существования организационные перемены. Основатель компании Чжан Имин в конце 2021 года покинет пост генерального директора. Новым главой компании, ставшей одним из лидеров социальных сетей в Поднебесной, станет ее нынешний начальник отдела кадров Лян Рубо.

Чем займется Чжан Имин в 2022 году, пока еще не очень понятно. В заявлении ByteDance туманно говорится об его переходе на «ключевой стратегический» пост. Между тем, даже неизвестно, останется ли он в совете директоров компании.

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Чжан сообщил, что решился на этот шаг после длительных раздумий. Он считает, что занимаясь долгосрочными вопросами, принесет компании больше пользы.

Что касается Ляна, c которым Чжан Имин вместе учился в университете, то он называет его «бесценным партнером», который усовершенствовал технологии компании и нанимал сотрудников и руководил ими. Следующие шесть месяцев они будут работать вместе, чтобы обеспечить гладкую передачу власти в компании, в которой работает более ста тысяч человек.

«По правде говоря,- признается 38-летний Чжан Имин,- у меня нет ряда качеств, необходимых для того, чтобы быть идеальным руководителем. Меня больше интересуют анализ организационных и рыночных принципов и применение этих теорий на практике, а не прямое руководство людьми. К тому же, я не очень социальный человек и предпочитаю сидеть в сети, читать и слушать музыку, а также размышлять».

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Решение об уходе с поста гендиректора последовало менее чем через месяц после того, как финансовый директор ByteDance Шоуцзы Чу был назначен гендиректором TikTok. Он сменил неожиданно ушедшего с поста директора всего лишь после нескольких месяцев работы под предлогом «изменения политической обстановки» Кевина Майера.

TikTok сейчас пытается дистанцироваться от Пекина, потому что американские власти в прошлом году выразили сильную обеспокоенность тем, что находящиеся у приложения персональные данные американских пользователей могут быть использованы для ослабления национальной безопасности США. Администрация Дональда Трампа попыталась заставить ByteDance отказаться от контроля над приложением. Белый дом выдвинул ультиматум: TikTok или прекращает деятельность в Соединенных Штатах, или продает американское отделение консорциуму, состоящему из Oracle Corp и Walmart Inc. Однако от этих планов пришлось отказаться после того, как ByteDance успешно оспорил решение администрации в суде. Сейчас китайская компания ведет переговоры с Комиссией по иностранным инвестициям США (CFIUS) о реструктуризации американских операций TikTok.

Кстати, администрация Байдена заявила в феврале, что может пересмотреть решение предшественников о запрете деятельности TikTok в США.

ByteDance собиралась в начале года провести более чем 200-миллиардное публичное размещение акций, но в апреле без объявления причин отложила IPO.

Очевидно, перемены в руководстве связаны и с начавшейся прошлой осенью кампанией китайских властей по установлению более жесткого контроля над IT-гигантами. Их руководители один за другим покидают посты в надежде спасти свои компании от давления регуляторов.

В марте 2021 г., например, ушел в отставку директор Ant Group Саймон Ху. Почти одновременно с ним под давлением регуляторов покинул правление основатель и гендиректор маркетплейса Pinduoduo Колин Хуан. Причем, произошло это в тот самый день, когда Pinduoduo объявил о том, что численность клиентов достигла 788 миллионов человек, что даже больше, чем у Alibaba, основатель которой Джек Ма после скандального выступления в октябре прошлого года в Шанхае сейчас крайне редко появляется на публике.