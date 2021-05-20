Белый дом: «Северный поток – 2» невозможно остановить

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» представляется практически невозможным, сообщает «Интерфакс».

«Каким образом мы сможем остановить проект в другой стране, который построен уже на 95%?», – сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, способны ли США посредством санкций остановить строительство газопровода. По ее словам, Вашингтон ранее «принял значительные меры» чтобы продемонстрировать свое неприятие проекта «Северный поток – 2».

«Мы ввели санкции против четырех российских компаний, четырех российских судов, участвующих в подпадающую под действие санкций деятельность. Мы также ввели санкции в отношении девяти судов, принадлежащих российскому правительству. Мы определенно принимаем существенные меры», – сказала Псаки.

19 мая председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что администрация США отказалась вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG (оператора строительства газопровода «Северный поток – 2») и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига в связи с «интересами национальной безопасности».

«Конгресс получил от Госдепартамента обязательный отчет об организациях, вовлеченных в подпадающую под санкции деятельность строителей газопровода "Северный поток – 2". Ссылаясь на интересы национальной безопасности, администрация [президента США Джо] Байдена объявила об отказе от обязательных санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига», – говорится в опубликованном письменном заявлении сенатора.

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