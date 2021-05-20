Большинство россиян выступают против введения обязательной вакцинации от коронавируса

Большинство россиян – более 65% – выступили против введения в нашей стране обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом говорят данные социологического опроса онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, проведённому экспертами этого сервиса, две трети наших соотечественников (66%) не одобряют идею, высказанную накануне заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

Поддерживают обязательную вакцинацию всего населения страны 19% респондентов. Ещё 15% участников опроса затруднились с ответом, передаёт РИА Новости.

Сторонников обязательной вакцинации от COVID-19 среди мужчин больше, чем среди женщин: 21% и 16% соответственно. При этом представители слабого пола чаще, чем сильного, не одобряют обязательный подход к вакцинации (67% против 64%).

Наибольшее число тех, кто поддержал идею Медведева среди россиян старше 45 лет (25%), а также среди граждан с высоким уровнем ежемесячного дохода от 80 тыс. руб. и выше (25%).

В социологическом опросе, который проводился 19-20 мая, приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих в 401 населённом пункте во всех федеральных округов России, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил введение в нашей стране обязательной вакцинации от коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в повестке Кремля нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2, сообщает «РИА Новости».

«В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил введение в нашей стране обязательной вакцинации от коронавируса.

По его словам, в настоящее время российские власти исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в повестке Кремля нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2.

«В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», — сказал Песков.