Диетолог назвала самый универсальный овощ

Стручковая фасоль является универсальным и очень полезным для здоровья овощем, рассказала индийский диетолог Пуджа Махиджа.

Медик в частности сообщила, что фасоль сочетается с любыми продуктами – крупами, мясом, рыбой.

«Кто еще любит фасоль? Это же самый универсальный овощ. Его можно готовить и в индийском духе, и по-европейски, и по-китайски», - поделилась врач на своей странице в Instagram.

Махиджа отметила, что стручковая фасоль обладает массой достоинств и полезных свойств. Также овощ богат витаминами и микроэлементами, в частности - каротиноидами, витамином C, калием, растительными волокнами, фосфором, фолатом и кальцием. Также фасоль содержит антиоксиданты, очень полезна пожилым людям, поскольку укрепляет кости и сердце и обладает противовоспалительными свойствами.

Ранее диетолог-консультант Ольга Капийчук призвала отказаться от колбасы и подобного рода изделий, приравняв их к фаст-фуду. Медик рекомендует делать бутерброды с более полезными продуктами, к примеру, с вареной курицей или овощами. Одним из возможных заменителей колбасы, по ее мнению, может стать фасоль.

