En+ Group инвестировала 3,45 млрд рублей в более экологичное и эффективное энергоснабжение

Компания En+ Group завершила семилетний проект по переводу нагрузок с выработавшей ресурс ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9 в городе Ангарск Иркутской области. Собственные инвестиции компании составили 3,45 млрд рублей. Благодаря проекту улучшится экологическая ситуация в городе, а отпуск тепла на ТЭЦ-9 увеличится на 1,5 млн Гкал в год. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«По масштабу выполненный за счет собственных инвестиций проект сопоставим с модернизацией оборудования по программе КОММод на других ТЭЦ компании в Иркутской области - ТЭЦ-6, ТЭЦ-10, Ново-Иркутской ТЭЦ, которая будет проведена в ближайшей перспективе. В условиях пандемии En+ Group не снижает темпы и продолжает модернизировать станции. В Ангарске мы получили бесценный опыт реализации масштабного энергетического проекта с ощутимым экологическим эффектом, укрепив собственные инженерные компетенции», - прокомментировал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Проект проводился в два этапа, что позволило постепенно подготовить ТЭЦ-1 к закрытию, снижая технологические риски в процессе передачи нагрузок на ТЭЦ-9. Завершение проекта позволяет производить тепловую и электрическую энергию на ТЭЦ-9, используя более эффективное оборудование.

Развитие энергетической инфраструктуры региона для улучшения качества жизни – один из приоритетов компании Еn+ Group, заложенных ее основателем Олегом Дерипаской. По мнению основателя, «бизнес должен одним из первых реагировать на изменение среды: инвестиции в IT, телекоммуникационные проекты и навигационные системы, технологизация промышленных производств, повышение энергоэффективности, ресурсосбережение и внедрение перспективных энергоносителей».