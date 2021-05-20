Эрдоган обратится ко всему миру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал послание всему миру во время своего визита в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК), передает агентство РИА «Новости».

«Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно касается не только острова, но и всего мира», - сообщил Эрдоган в ходе встречи с молодежью.

Начиная с 1974 года, Кипр в ходе вооруженного вторжения Турции на остров разделился между греческой и турецкой общинам. Конфликт был спровоцирован попыткой присоединить Кипр к Греции. Анкара в ходе боевых действий оккупировала 40% острова, а в 1983 г. на этой территории провозгласила Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК), признанную только самой Турцией.

Несколько лет ведутся переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра. Посредником процесса выступает ООН. Переговоры прервались после провала очередного раунда в 2017 г. После неформальных переговоров, которые прошли по Кипру в Женеве 27-29 апреля, генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что ее участники не нашли общих основ для возобновления прямых переговоров.

