Фронт противников «Северного потока — 2» раскололся

Как сообщил утром 20 мая Ехpert.ru со ссылкой на The Wall Street Journal, после ряда неофициальных утечек в СМИ накануне, сам госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл содержание очередного (и первого для новой администрации) доклада о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2», направленного его ведомством в конгресс.

Признав оператора газопровода «Северный поток — 2» компанию Nord Stream 2 AG «сознательно участвующей» в подпадающей под ранее введенные санкции деятельности, администрация США, исходя из соображения национальной безопасности, попросила конгресс прекратить действие санкций против самой этой компании и ее главы Маттиаса Варнига. WSJ оценивает это предложение как фактическое снятие последнего препятствия на пути окончания строительства «Северного потока — 2».

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Такая оценка дана, несмотря на заявление Блинкена, согласно которому США продолжат «препятствовать завершению проекта, который ослабит энергетическую безопасность Европы, Украины, восточного фланга НАТО и европейских стран». И — на то, что в подкреплении своих слов госсекретарь заявил о просьбе к конгрессу ввести санкции против четырех судов, строящих поток: «Юрий Топчет», «Владислав Стримов», «Балтийский исследователь» и «Академик Черский», а также — владеющих ими «Коксохимтраста», «Мортранссервиса», «Самарского теплоэнергетического имущественного фонда» и федерального агентства РФ «Морспасслужба», предоставившее еще 9 участвующих в проекте судов.

Заявление Блинкена вызвало в Конгрессе США что-то вроде истерики. Свою компромиссную позицию администрация объясняет, прежде всего, позицией Германии.

Формулировки доклада сегодня ночью опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на страницу в «Твиттере» журналистки телеканала СВS Ина Руффини. При том, что, как там отмечается, американские дипломаты «провели широкую разъяснительную работу с германскими должностными лицами высокого ранга и членами германского парламента», несмотря на это «правительство Германии остается полностью приверженным проекту "Северный поток — 2", настаивая на том, что он является необходимым и коммерческим предприятием, и отвергая американские санкции как вмешательство в свои внутренние дела», — откровенно говорится в докладе, где отмечается также аналогичная позиция ЕС и многих его стран-членов, продолжающих «выступать против американских санкций, связанных с "Северным потоком — 2", рассматривая их как нарушение суверенитета Германии и ЕС». Как говорится в документе: «в ходе встреч и консультаций некоторые страны, как и в прошлом, выражали обеспокоенность по поводу того, что воспринимается как "экстерриториальность" [американских] санкций и публично критиковали такие действия».

Одновременно там указывается: «Украина и страны Центральной и Восточной Европы продолжают настоятельно призывать США выступать против проекта "Северный поток — 2", хотя не все поддерживают санкции в отношении европейских юридических и физических лиц».

Последнее замечание особенно привлекает внимание. Фронт противников «Северного потока — 2» оказался расколот в решающий момент. И, как следует из доклада госдепа конгрессу, даже те новые санкции, которые предлагаются в нем внести, будут еще обсуждаться с европейскими партнерами: в частности, с правительствами Норвегии, Швейцарии, Великобритании.

Появилась также любопытная информация о нюансах того компромисса, на который идет американская администрация. По данным Bloomberg, санкции хотя и введут, но Штаты практически сразу их отменят.

Сколько осталось достроить

Намерение американцев ввести санкции против судов, участвующих в процессе строительства, это расширение уже действующих ограничительных мер, указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Основные санкции против этих судов были введены ранее, но как мы видим, они не смогли приостановить работы: трубоукладчики и вспомогательные суда относятся к российской юрисдикции и физически воздействовать на них санкциями нельзя. При этом сами американцы, разумеется, также физически не могут просто прийти в море и остановить процесс строительства.

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Сейчас укладка трубы проходит на территории Дании, также осталось проложить участок на территории Германии, отмечает эксперт. По данным на 1 апреля (последним опубликованным), на ту дату было уложено 2339 из 2460 км всего проекта. И, предполагает эксперт, сейчас осталось проложить не более 85 км трубы в водах Дании, и не более 28 км в водах Германии. По общим прогнозам, ожидается, что проект физически может быть закончен уже в сентябре октябре этого года.

Как считает Илья Жарский, сейчас действия администрации США напоминают попытку сохранить лицо, а отказом вводить реально жесткие санкции против оператора «Северного потока — 2» и его топ-менеджеров они фактически дают ему «зеленый свет».

Предложение, от которого не смогли отказаться?

А ведь прежде речь велась чуть ли не о финансовых капканах для простых европейских компаний-потребителей, чтобы приобретать «вражеский» газ им стало себе дороже, напоминает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Теперь США проявляют лояльность к европейским партнерам и делают неявный реверанс в направлении России, отмечает аналитик, в то время как ведётся интенсивная подготовка дипломатами обеих стран к саммиту на высшем уровне.

Он усматривает и еще одну возможную причину отказа США от жестких действии в сфере энергетических санкций. «В ходе климатической конференции Владимир Путин сумел сделать команде Байдена экономически выгодное для неё предложение: инвестиционно поучаствовать в развитии у нас программ зелёной энергетики, — говорит аналитик, — прозрачно намекнув на всяческие льготы и на возможность сотрудничества вплоть до 2050 года. Обретая в России долгосрочные экономические интересы, США получат кусок, который утолит их аппетиты сильнее, чем бессмысленные и безрезультатные попытки остановить строительство проекта», — считает Пётр Пушкарев.

Привлечь американские деньги в развитие нужной нам отрасли весьма выгодно и для российской экономики, говорит он, чтобы сделать таким образом часть работы по диверсификации российской энергетики. Это то, что нынешняя администрация США хотели бы увидеть и от многих других стран, но вряд ли ожидали быстро получить в России.

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Авансом на потепление отношений пока что можно считать и факт, говорит Пётр Пушкарёв, что США демонстративно не воспользовались возможностью обвинить Россию в недавнем «параличе» своего нефтепровода, а вместо этого сразу же заявили о непричастности российского государства к хакерской атаке. На днях Байден подтвердил ещё раз, что это следует из внимательно им изученного доклада ФБР, и что в американских интересах обсудить готовность к совместным эффективным мерам по кибербезопасности и на личной встрече с Путиным.

Следует добавить, что слово сейчас за конгрессом США, который в период президентства Трампа «перетащил» на свою сторону немало полномочий именно в области санкций. Однако переломить мнение администрации в отношении компании Nord Stream 2 AG, принадлежащей «Газпрому», но находящейся в немецкой юрисдикции, вряд ли удастся. При том, что наибольшими энтузиастами санкций выступают враждебные Белому дому республиканцы. Иные причины тех событий, которые мы наблюдаем, станут ясны из дальнейшего развития событий, которые в последнее время идут потоком.

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