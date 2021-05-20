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ФРС впервые заговорила о сворачивании стимулов

Игорь Неделькин
корреспондент Expert.ru
20 мая 2021, 07:54

В опубликованном протоколе последнего заседания — так называемых минутках — не было почти ничего нового, ничего из того, чего бы не говорил на своей пресс-конференции председатель Федрезерва Джером Пауэлл. Однако одна фраза все же привела рынки в движение.

imago images/Xinhua

Некоторые члены Комитета по операциям на открытом рынке выступили за необходимость обсудить сокращение объемов программы количественного смягчения — tapering. 

«Ряд членов FOMC предположили, если экономика продолжит быстро продвигаться к целевым уровням ФРС, в какой-то момент на предстоящих заседаниях может быть уместно начать обсуждение плана по корректировке темпов покупки активов», — говорится в тексте протокола заседания Федрезерва. 

Доллар сразу же начал укрепляться, а фондовые индексы пошли вниз, правда, затем отыграли потери. Доходности казначейских облигаций США выросли и сейчас находятся на максимумах с 13 мая, тогда скачок показателя спровоцировали данные по инфляции.

Стоит добавить, участников рынка сейчас интересует только один вопрос - как долго и в каких объемах Федрезерв будет продолжать наполнять финансовую систему свежими долларами. 

Фактически, в протоколе был дан первый официальный сигнал о скорой смене политики, изменилась риторика, и, возможно, уже на июньском заседании регулятора Джером Пауэлл объявит о сроках начала сворачивания QE или даст более конкретные сигналы.

И хотя данный фактор на первом этапе может быть воспринят рынком крайне эмоционально, на самом деле это вовсе не означает, что стоимость акций должна непременно снижаться. 

В прошлом ФРС уже использовала tapering, и это никак не мешало рынкам. Во-первых, процесс этот плавный и очень продолжительный. 

Регулятор постепенно будет вливать в рынок немного меньше денег, но они, тем не менее будут продолжать поступать, и никаких шоков для инвесторов это не предполагается. 

«На самом деле от ФРС сворачивания стимулов ждут практически все. Многие известные и авторитетные инвесторы уже в открытую критикуют американского регулятора за слишком мягкую политику, в том числе и гуру долгового рынка Джеффри Гундлах. Во многом на ФРС лежит ответственность за растущую во всем мире инфляцию, за безудержный рост цен на сырьевые активы. Посмотрите на металлы, там исторические максимумы, а это все выливается в рост цен на конечные товары. Впрочем, не думаю, что объявление tapering, когда оно произойдет, станет поводом для панических продаж. Скорее это приведет к некоторому укреплению доллара и, возможно, стабилизирует ситуацию на сырьевом рынке», — поделился мнением старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов. 

Более того, стоит напомнить о том, как этот процесс развивался в прошлом. 

Сам по себе термин tapering вошел в финансовый лексикон весной 2013 года, когда председатель ФРС Бернанке, выступая перед Конгрессом, заявил, что Федеральная резервная система может в ближайшие месяцы сократить программу выкупа активов.

Позднее был представлен детальный план. Объем выкупа постепенно сокращался, однако при этом регулятор продолжал реинвестировать в рынок доходы от истекающих  на балансе ФРС облигаций. 

Суть плана сводилась к постепенному уходу от QE и сокращению этого самого баланса. Учитывая тот факт, что сейчас на счете Федрезерва находится рекордный объем активов, процесс этот может очень сильно затянуться. 

Впрочем, сворачивание QE в какой-то момент может проходить на фоне повышения ставок, как это было при Джанет Йеллен, а затем при Пауэлле. 

Но до этого еще далеко. Напомним, на данный момент рынок делает ставку на то, что Фед начнет повышать ставки не раньше конца 2022 года. 
 