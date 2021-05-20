ГАЗ начал серийное производство автомобиля «ГАЗель NN»

Горьковский автозавод сегодня выпустил первый серийный автомобиль «ГАЗель NN». Это не только новая модель легкого коммерческого автомобиля, но и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ, платформа, на базе которой в течение длительного времени будут создаваться модели и модификации коммерческого транспорта.

Ключевое отличие «ГАЗели NN» – это переход от аналоговой к цифровой модели управления. Принципиально новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов позволят автомобилю превратиться из простого инструмента в руках предпринимателя и водителя в помощника и партнера, полноценного участника дорожного движения.

В основе концепции «ГАЗель NN» лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства. Совершенно новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторских изменений, среди которых 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система. Управление системами автомобиля сосредоточено в едином электронном блоке управления, который передает сигналы водителю и напрямую взаимодействует с органами управления двигателем, рулевой и тормозной системами, освещением, звуковыми сигналами и др. Автомобиль изначально спроектирован с расчетом на подключение инструментов контроля за внешней средой (камер и датчиков), что позволит в дальнейшем внедрять широкий ряд интеллектуальных систем активной помощи водителю (ADAS).

«ГАЗель NN» получила совершенно новый интерьер кабины, который включает комфортабельное подрессоренное водительское сиденье с 11 видами регулировок, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном и принципиально новым интерфейсом. Приборная панель имеет разъемы USB, ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканов кофе и бутылок с водой, охлаждаемый и запираемый нижний ящик. Два дополнительных USB-разъема на потолочной консоли используются для подключения видеорегистратора или тахографа. Бесключевой запуск двигателя обеспечивает дополнительное удобство, а электронное управление стояночным тормозом с помощью клавиши на приборной панели не только повышает эффективность работы узла, но и увеличивает свободное пространство кабины. Спинка центрального пассажирского сиденья откидывается, превращаясь в удобный столик с подстаканниками. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен термопоглощающим ветровым стеклом. Яркие полностью светодиодные фары имеют значительно больший срок службы, чем обычные галогенные лампы, и позволяют снизить расход топлива. Целый ряд технических изменений позволил заметно снизить уровень шума и вибрационных нагрузок. Подушка безопасности водителя входит в базовую комплектацию. Электронная система динамической стабилизации (ESP), система помощи при экстренном торможении (BAS), система электронного распределения тормозных усилий (EBD) в комплексе с противобуксовочной системой (TCS), а также система помощи при трогании на подъем (HSA) обеспечивают высокую управляемость и устойчивость машины в сложных дорожных ситуациях. Работая совместно с новой тормозной системой (с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах), «электронные помощники» водителя обеспечивают эффективное маневрирование и замедление автомобиля.

В дальнейшем на эту модель будет устанавливаться широкий ряд как двигателей внутреннего сгорания (дизельных, газовых, бензиновых), так и электрических силовых агрегатов. На платформе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе «ГАЗели NEXT», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой от 2,5 до 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники.

– Наши рабочие, инженеры, специалисты посвятили запуск производства «ГАЗель NN» 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. Не случайно аббревиатура названия города заложена в названии модели. С выпуском этой машины мы начинаем процесс перехода к «цифре», который в дальнейшем затронет всю линейку автомобилей ГАЗ. Универсальность, масштабируемость, цифровизация – три базовых принципа, которые позволят постоянно наращивать сложность выполняемых автомобилем задач, расширять его функциональность и внедрять не только уже существующие, но и перспективные или даже прогнозируемые системы в соответствии с требованиями завтрашнего дня, – говорит президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

В настоящее время Горьковский автозавод выпускает две линейки семейства «ГАЗель»: автомобили «ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗель NEXT», а теперь – и ГАЗель NN, которые представляют полный спектр легких коммерческих автомобилей для грузовых и пассажирских перевозок, для нужд малого и среднего бизнеса, строительства и коммунального хозяйства, фермерских хозяйств, медицинских, образовательных, социальных учреждений. Самой популярной моделью на рынке коммерческого транспорта является автомобиль нового поколения – «ГАЗель NEXT», серийное производство которой началось в апреле 2013 года. Новая модель быстро завоевала доверие и уважение профессионалов, получив самые престижные российские автомобильные премии: «Лучший коммерческий автомобиль в России», «Автомобиль года в России», «ТОП-5 Авто».