Казахстан, Китай и Гонконг стали основными покупателями мясной продукции из Москвы по итогам 2020 г. – заммэра Ефимов

Производители мясной продукции Москвы по итогам 2020 года поставили за рубеж свои товары на сумму 81,8 млн долларов, увеличив экспорт на 13,6%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экспорт мясной продукции производителей столицы увеличился с 72 млн долларов в 2019 году до 81,8 млн долларов по итогам прошлого года. Рост составил почти 14%. Основными покупателями мясной продукции, произведенной в Москве, стали Казахстан, Китай и Гонконг. На эти направления пришлось более половины всего московского экспорта мяса – 64,4%», - рассказал заместитель мэра.

Он уточнил, что по итогам прошлого года Казахстан импортировал столичной продукции на 26,3 млн долларов, что почти на 140% больше, чем в 2019 году, Гонконг – на 13,4 млн долларов (+77,6% к 2019 году), Китай – на 12,9 млн долларов (+18,4% к 2019 году).

Самым крупным рынком сбыта московской мясной продукции стал Казахстан. Его доля в экспорте Москвы составила 32%. «Больше всего в эту страну Москва поставила мяса и субпродуктов птицы. Объем экспорта этого вида мясной продукции составил более 24 млн долларов, по отношению к 2019 году поставки мяса птицы в Казахстан увеличились на 185,3%. Кроме этих товаров Москва также экспортирует в Казахстан замороженную продукцию из говядины и свежее свиное мясо», – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Мясо и субпродукты птицы являются наиболее экспортируемой категорией мясных товаров среди московских компаний. В 2020 году экспорт продукции из птицы достиг 40,8 млн долларов и составил почти 50% от всего московского экспорта мяса. В основном продукты были отправлены в Казахстан (24,1 млн долларов), Китай (9,6 млн долларов), Киргизию (2,9 млн долларов), Армению (1,6 млн долларов) и Сербию (1,3 млн долларов).

Также к популярной столичной продукции на зарубежных рынках относится замороженная говядина (12,8 млн долларов), баранина (11,4 млн долларов), мороженные свиные субпродукты (7,9 млн долларов) и свинина (7,3 млн долларов).

Эксперты Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» относят рынок мясной продукции к разряду устойчивых к неблагоприятным экономическим воздействиям. По словам генерального директора Центра «Моспром» Натальи Шуваловой, в 2020 году объем мирового производства мясной продукции составил более 325 млн тонн, а мировое потребление мяса – 324 млн тонн, что на 0,05% больше, чем годом ранее.

«Московский экспорт мясной продукции имеет большие перспективы развития в странах Ближнего Зарубежья и Восточной Азии. Указанные регионы обладают выгодным с точки зрения логистики положением, а также повышенным спросом на продукцию. Например, в Казахстане, Беларуси, Киргизии и Узбекистане фиксируется высокий спрос на мясо и субпродукты птицы, а также на замороженную говядину. Спрос на свежее свиное мясо и различные мясные субпродукты есть также во Вьетнаме, Китае и Гонконге», - отметила Наталья Шувалова.