Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

Российская валюта завершила вчерашнюю основную сессию, торгуясь разнонаправленно к основным резервным мировым валютам.

Стартовав утром на уровне 73,66 к доллару и возле 90,05 к евро, к закрытию торгов на Московской бирже, рубль ещё чуть-чуть просел к «американцу» и также незначительно подорожал к «европейцу». Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара составлял 73,72 руб. (+1,5 коп.), а курс евро – 90,04 руб. (-8,75 коп.).

Таким образом, накануне вечером нацвалюта продемонстрировала почти полное отсутствие динамики из-за того, что глобальные игроки находились в ожидании новостей относительно возможного улучшения геополитической ситуации вокруг нашей страны на фоне состоявшейся вчера встречи министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова и главы Госдепа США Энтони Блинкена.

Кроме того, застой на валютных площадках связан с тем, что инвесторы ждут публикации протокола заседания американского регулятора, который может показать отношение ФРС к инфляционному давлению, а также дать сигналы о сроках по началу сворачивания стимулирующих мер в США.

Мнения экспертов по курсу валют

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что в среду в начале торгов рубль снижался на негативном внешнем фоне. Однако благодаря умеренному восстановлению мировых рынков резко укрепился, обновив недельный максимум к доллару.

«Однако затем ситуация на биржах вновь ухудшилась, вызвав просадку российской валюты. Даже несмотря на то, что вчера появились новости о том, что Вашингтон не будет вводить санкции против компании, ответственной за сооружение газопровода «Северный поток – 2», внешний рыночный негатив пока перевешивает улучшение геополитической обстановки», – пояснил он, предположив, что краткосрочно рубль в паре с долларом будет колебаться в коридоре 73,50-74,00, а в паре с евро – в пределах 89,80-90,30.

Максим Петроневич из банка «Открытие» рассказал, что накануне курс доллара на глобальном валютном рынке находился вблизи трёхмесячного минимума – его индекс достигал отметки 89,85 пункта.

При этом он отметил, что рубль в целом на это почти никак не отреагировал. По его мнению, это произошло потому, что к лету фундаментальная поддержка национальной валюты со стороны сезонного улучшения счёта текущих операций постепенно уходит, а курсовая динамика в основном начала формироваться такими локальными факторами, как налоговый календарь и новостной фон.

«По этой причине в среду рубль на ослабление доллара вообще никак не отреагировал. В частности, стоимость бивалютной корзины осталась возле уровня закрытия понедельника (81,07 руб.)», – заявил эксперт, не став делать прогнозы по курсу рубля.

Сбербанк сделал новый прогноз по курсу рубля

О том, что ближайшие перспективы рубля во многом зависят от встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена заявили и в Сбербанке. В частности, так считают аналитики Sber CIB.

Как пояснили они, то что главы внешнеполитических ведомств США и РФ могут договорится о прямых переговорах между Владимиром Путиным и Джо Байденом, можно было предположить ещё до их встречи в Рейкьявике. Сигналом к этому стали новости, что санкции против «Северного потока – 2» частично не будут вводиться из-за бессмысленности вследствие противодействия ФРГ.

«Пока о саммите лидеров России и США объявлено не было. Но даже косвенные новости об этом напрямую влияют на курсовую динамику. На этом фоне, по нашему мнению, пара доллар-рубль в четверг будет торговаться возле 73,50-73,60», – полагают в крупнейшей кредитной организации страны.

В свою очередь аналитики банка «Санкт-Петербург» считают, что в ближайшей перспективе ждать укрепления рубля в паре с долларом существенно ниже 73,50 – не стоит.

Как напомнили они, вчера почти всю сессию рубль торговался возле 73,75 за доллар. При этом они считают, что позитивно на курсовую динамику повлияли новости о том, что администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от планов ввести санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и её генерального директора Маттиаса Варнига.

Кроме того, вчера рынки находились в ожидании результатов встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США, которая состоялась Исландии.

«По результатам общения Лаврова с Блинкеном наша валюта, конечно укрепится, но пара доллар-рубль существенно ниже 73,50 всё-таки не опустится», – предположили в банке «Санкт-Петербург».

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