Преемник Меркель обозначил свою политику в отношении России

Лидер немецких христианских демократов (ХДС) Армин Лашет, который надеется сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ, будет придерживаться дипломатической линии своего предшественника во внешней политике и политике безопасности с небольшими нюансами.

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Лашет в своем первом программном выступлении по внешней политике подчеркнул, что будет ориентироваться на политику Меркель, критикуя Китай и Россию за нарушения международных правил, не жертвуя при этом экономическими интересами Германии, сообщает Euractiv.com.

Лидер ХДС заявил о необходимости прагматического подхода в отношениях с Россией. По его словам, Москву можно было бы рассматривать в качестве «партнера» для ЕС в определенных контекстах, но добавил, что он «не будет ничего менять» в политике нынешнего правительства ФРГ.

«Однако там, где нарушаются международные правила, России должны быть указаны красные линии», - отметил Лашет.

Отвечая на вопрос о вызывающем споры в Германии трубопроводе «Северный поток - 2», немецкий политик сказал, что правительство Меркель «следует правильным курсом», подтвердив свою позицию, согласно которой «это коммерческий проект», и Германии потребуется газ для перехода на зеленую энергетику.

Лидер "зеленых" Анна-Лена Бербок, главный соперник Лашета на выборах, ранее заявила, что хочет, чтобы трубопровод был заблокирован, так как этот проект, по ее мнению, подрывает санкции против России и представляет угрозу для окружающей среды. Однако Лашет с ней не согласен по этому вопросу.

«Если она думает, что защитит (таким образом) Украину стратегически, я бы с ней согласился», - сказал Лашет, когда его спросили, какой будет политика потенциальной коалиции ХДС с "зелеными" в отношении газопровода после выборов.

Что касается Китая, лидер ХДС заявил, что он придерживается линии Меркель в отношении спорного инвестиционного соглашения между ЕС и КНР (CAI), ратификация которого была недавно приостановлена Европейской комиссией. По его словам, он поддержит это соглашения, если станет канцлером.

В то же время, по словам Лашета, настало время возобновить трансатлантические отношения.

«Место Европы на стороне США, на стороне Канады», - сказал он.

«И нам нужно возрождение с новыми темами, с новой динамикой трансатлантических отношений. Следует сфокусироваться на торговых вопросах - большой зоне свободной торговли, а также на (выработке) общей климатической политики», - добавил он.

Федеральные выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года. Если ХДС получит хороший результат и будет сформирована коалиция вокруг этой партии, Лашет возглавит правительство, но помешать этому могут "зеленые": недавние опросы показывают, что в настоящее время они лидируют.

