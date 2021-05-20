Лавров пошутил на тему возможной встречи президентов США и России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в шутливой форме ответил на вопрос о возможности проведения переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, пишет РИА «Новости».

У российского министра спросили согласился ли Кремль на проведение саммита двух лидеров, на что дипломат ответил шуткой, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».

Ранее об отсутствии конкретных договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что встреча может состояться в одной из «европейских дипломатических столиц».

Также о готовности провести данную встречу заявил 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен. Он уточнил, что встреча ожидается в ближайшие две недели.