Мурашко: в России начались испытания препарата от рака

Первые клинические испытания препарата для лечения метастатического рака предстательной железы начались в нашей стране.

Об этом в ходе Московского онкологического форума, рассказал журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, у пациентов, получивших это лекарство, уже наблюдается позитивный эффект, передаёт РИА Новости.

Как подчеркнул министр, некоторое время назад пациентам с раком предстательной железы был введён новый препарат на основе лютеция, который позволяет лечить метастатические образования.

«Сегодня могу сказать об этом впервые. Клинически испытания проходили под наблюдением онколога, главы НМИЦ радиологии Андреем Сергеевичем Каприным, его коллег, а также четырёх юридических лиц. И могу отметить, что мы получили хороший позитивный эффект», – заявил Мурашко.

При этом министр здравоохранении подчеркнул, что у России появляется новый формат лечения метастатических образований рака предстательной железы.

Ранее сообщалось, что российский врач-диетолог, научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова назвала продукты, которые могут защитить от рака. По её словам, речь идёт о тех из них, которые содержат антиоксиданты.

Как пояснила специалист, клетки в организме человека разрушаются из-за процесса окисления в их оболочке, возникающем под воздействием радиации, стресса и некоторых других факторов. А, содержащиеся в продуктах антиоксиданты, тормозят этот процесс и защищают клетки, «то есть обладают своего рода противоопухолевым действием».

Очень полезны для защиты клеток - витамины C, E, а также бета-каротин. Они, по словам Денисовой, являются мощными антиоксидантами. Витамином E богато растительное масло, особенно подсолнечное, и орехи. Витамин C содержится в киви, шиповнике, чёрной смородине и красном перце, а также в картофеле и луке.

Кроме того, есть группа антиоксидантов терпенов, а также входящие в неё каротиноиды, к которым относится ликопин. Им богаты томаты. При этом врач подчеркнула, что ликопин, прежде всего, полезен мужчинам, так он существенно снижает риск возникновения рака предстательной железы.