Цены на нефть коррекционно растут после обвала накануне

Мировые цены на нефть умеренно растут утром 20 мая в рамках коррекции после обвала днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 по московскому времени стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июле выросли на 0,23%, достигнув отметки $66,81, июльские фьючерсы на WTI прибавили 0,36%, достигнув отметки $63,58 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI подорожали на 0,58%, до $63,73 за баррель.

Днем ранее нефть дешевела на новостях о возможном увеличении поставок сырья из Ирана в случае достижения договоренностей страны с США по иранской ядерной сделке. Марка WTI 19 мая потеряла в цене более чем 5% после выхода данных минэнерго США. В отчете указывалось, что коммерческие запасы нефти в стране выросли за неделю на 1,3 миллиона баррелей.

Сегодня инвесторы продолжают отслеживать ситуацию с распространением коронавируса в странах Азии, особенно в Индии. В целом эксперты положительно оценивают среднесрочные перспективы рынка нефти, прогнозируя рост цен на Brent до 70$ за баррель.

