WSJ: администрация Байдена вынесла вердикт «Северному потоку—2»

Госдеп в среду подтвердил, что зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG является оператором газопровода «Северный поток 2» и сознательно участвует в подпадающей под санкции деятельности. Однако Белый дом, ссылаясь на соображения национальной безопасности и интересы США, попросил Конгресс прекратить действие санкций против Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. По мнению влиятельной The Wall Street Journal (WSJ), тем самым администрация Байдена фактически убрала последнее препятствие на пути окончания строительства "Северного потока - 2", который, как неустанно твердили последние годы американские чиновники всех рангов, усилит влияние России над Европой. Теперь едва ли что-то помешает уложить на дно Балтийского моря несколько последних десятков километров труб в датских и немецких территориальных водах, отмечает газета.

Впрочем, само заявление главы внешнеполитического ведомства США о ситуации вокруг «Северного потока 2» выглядит противоречивым.

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«Сегодняшние действия администрации (президента) свидетельствуют об ее приверженности делу укрепления энергетической безопасности Европы и соответствуют обещанию президента восстановить отношения с нашими союзниками и партнерами в Европе,- говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.- Мы продолжим препятствовать завершению проекта, который ослабит энергетическую безопасность Европы, Украины, восточного фланга НАТО и европейских стран. Наше противодействие «Северному потоку 2» остается неизменным».

В заявлении Блинкена содержится просьба ввести санкции против четырех судов: «Юрий Топчет», «Владислав Стримов», «Балтийский исследователь» и «Академик Черский», участвующих в строительстве «Северного потока 2»; владеющих ими «Коксохимтраста», «Мортранссервиса» и «Самарского теплоэнергетического имущественного фонда», а также российского федерального агентства «Морспасслужба», которое предоставило еще 9 кораблей, участвующих в проекте.

Как нетрудно догадаться, заявление Блинкена, опубликованное, кстати, во время его встречи с Сергеем Лавровым в Рейкьявике, вызвало в Конгрессе США, настроенном категорически против «Северного потока 2», шквал критики. Последние несколько месяцев противники газопровода твердили, что помешать его достроить могут только санкции против Nord Stream 2 AG. Тем не менее, администрация Байдена решила их отменить и тем самым нарушить два уже принятых закона «Об энергетической безопасности Европы», по которым она обязана вводить санкции против всех компаний и физических лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток 2».

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Белый дом сейчас очень хочет восстановить отношения с Берлином, изрядно испорченные во время президентства Дональда Трампа. В Вашингтоне, очевидно, пришли к выводу, что помешать завершению проекта, готового более чем на 90%, уже невозможно из-за твердой позиции Германии, и задумались над тем, что делать дальше. Решение очевидно: необходимы хорошие отношения с Берлином, чтобы в дальнейшем влиять с его помощью на работу «Северного потока 2» и продолжать бороться с влиянием России в Старом Свете, отмечает WSJ.

Законодательная власть однако с исполнительной не согласна.

«Похоже, администрация считает, что в интересах США позволить России завершить этот проект по усилению ее влияния,- заявил, например, сенатор республиканец Джеймс Риш, глава сенатского Комитета по международным делам.- Администрация ставит интересы Германии и России выше интересов наших союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе».

Однако высокопоставленный сотрудник Госдепа, имя которого Wall Street Journal не называет, утверждает обратное – что решение не вводить санкции против оператора газопровода укрепляет отношения Америки с ее европейскими союзниками. Если он имел в виду ФРГ, то, очевидно, так оно и есть. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уже заявил, что Берлин рассматривает этот кульбит Белого дома как «шаг навстречу» нормализации отношений между двумя странами.

Еще один сотрудник внешнеполитического ведомства США грозно заявил, что США продолжат препятствовать окончанию строительства «Северного потока - 2» и призвал компании «держаться от него подальше».

На следующей неделе Энтони Блинкену придется отвечать на неприятные вопросы членов сенатского Комитета по международным делам во время слушаний по бюджету его министерства. Сенаторы, включая Риша, с нетерпением ждут главного американского дипломата.

Наиболее сильным ударом заявление Блинкена стало, очевидно, для Киева, которому теперь ничего не остается, как пытаться сделать хорошую мину при плохой игре.

«Мы надеемся, что США поступят правильно и изменят это решение (отмену санкций против Nord Stream 2 AG) в ближайшем будущем, чтобы не дать закончить газопровод»,- заявил, к примеру, глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

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