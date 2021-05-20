Преемник Меркель выступает за сотрудничество с Россией

Кандидат в канцлеры от правящего партийного союза Германии ХДС/ХСС Армин Лашет в интервью Deutsche Welle заявил, что Россия может быть партнером ФРГ, однако при этом Берлину следует добиваться от Москвы соблюдения международных норм поведения, сообщает «Интерфакс». Возможный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель считает, что с Москвой нужно сотрудничать «в вопросах обеспечения безопасности Европы, но если она нарушает международные правила, России надо указать на границы дозволенного». В качестве примера он привел «аннексию Крыма Россией». Говоря о политике ФРГ в отношении России, Лашет сказал, что не стал бы ничего менять в нынешней политике Меркель и Евросоюза. Комментируя ситуацию на Украине, Лашет призвал Москву соблюдать Минские соглашения, которые помогли наметить «очень хороший путь выхода из военной напряженности» на востоке Украины и «позволили избежать там большого конфликта, большой войны».

Кроме того, Лашет считает возросшую роль Китая на мировой арене. По его словам, он видит Пекин не только «как партнера, экономического конкурента, но и как соперника в том, что касается представлений о демократии, ценностях и правах человека».

К "смене эпох", по словам кандидата в канцлеры, среди прочего, привели новые технологии, которые меняют мировую политику. Кроме этого, политик упомянул о "популистских течениях не только в авторитарных, автократических странах, но и в западных демократиях, что ставит под вопрос основополагающие принципы, которые всегда отстаивали" в Германии.

12 апреля президиум партии Христианско-демократический союз (ХДС) поддержал выдвижение Армина Лашета кандидатом в канцлеры Германии от правящего блока ХДС/ХСС.

16 января 2021 года съезд ХДС избрал премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета новым руководителем партии. До октября 2018 года ХДС возглавляла Меркель, но затем попросила выбрать себе преемника на посту руководителя партии. Руководителем ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но в партии решили, что в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в сентябре этого года, им нужен более популярный среди избирателей руководитель. Кандидатуру Армина Лашета, который с 2012 года занимал должность заместителя ХДС, на съезде поддержала Ангела Меркель. Кроме него на должность председателя баллотировались Фридрих Мерц (бывший руководитель фракции ХДС в парламенте) и глава международного комитета Бундестага Норберт Рёттген.

Выборы в бундестаг Германии пройдут 26 сентября 2021 года.