Прогноз погоды: на смену зною приходят дожди и грозы

Аномальная жара, накрывшая большую части Русской равнины, начинает покидать российские регионы, а ей на смену приходят дожди, грозы и в целом более прохладная погода.

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При этом в некоторых регионах стран уже минувшей ночью климатическая обстановка резко поменялась, в других – жуткий зной уйдёт к выходным, после чего ситуация с погодой немного стабилизируется, вернувшись к климатической норме

Погода в Поволжье. Прогноз синоптиков на неделю

Так, жара спадёт в регионах Поволжья. Напомним, здесь в начале этой недели пали сразу несколько температурных максимумов. Например, 18 мая в столице Татарстана Казани на градусниках было плюс 31,3. Такого зноя здесь не было почти столетие – прежний рекорд принадлежит уже далёкому 1923 году, когда столбики термометров поднимались до плюс 29,8.

Ужасная жара со среднесуточными показателями температурного фона почти на 10 градусов выше нормы привела к повышению пожароопасной ситуации в лесах, где в любой момент могли загореться торфяники. К счастью, ситуацию спас юго-западный циклонический фронт, который медленно, но верно надвигается на Поволжье.

Под его влиянием уже сегодня в том же Татарстане стало значительно свежее – прошёл небольшой дождь, а воздух остыл до плюс 25-26. Завтра здесь, а также в Нижегородской области будет плюс 19-21, а осадки усилятся. Да и в целом по всему Поволжью максимальная температура воздуха понизится сразу на 5-10 градусов, ожидаются дожди, местами сильные, с грозами, а также усиление ветра и град.

Однако к выходным всё опять может поменяться. И если в Нижегородской области и Татарстане, по прогнозу синоптиков, по-прежнему будет свежо (плюс 19-22), то Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую области вновь накроет 30-градусная жара, а осадков здесь не ожидается.

Прогноз погоды на курортах Краснодарского края

Полная неразбериха с погодой творится сейчас в Краснодарском крае. Так, вчера на всех курортах Кубани было всего плюс 20 и шёл дождь. Сегодня здесь солнечно и жарко. Например, в Сочи воздух в четверг на пике жары прогревался до плюс 27-29 градусов в тени.

В пятницу, 21 мая, столбики термометров могут пересечь 30-градусную отметку. При этом по-прежнему будет сухо. Однако к выходным во всём крае вновь ощутимо похолодает. Как предупреждают метеорологи, на регион надвигается очередной мощный циклонический фронт, который принесёт с собой сильную облачность, дожди с грозами и усиление ветра.

Например, в Сочи в предстоящий уикенд обещают всего плюс 18-19 и мощные ливни. В Анапе, воздух остынет до плюс 20-21, в Новороссийске до плюс 21-22. Здесь также прогнозируются дожди, грозы и сильный ветер.

Погода в Крыму. Точный прогноз синоптиков на 10 дней

В Крыму, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни климатическая обстановка тоже будет не самая лучшая для отдыха на берегу моря. Так, в Ялте ожидается переменная облачность и плюс 20-21. В ночные часы же и вовсе градусники покажут лишь плюс 14-15, что совсем нехарактерно для погоды на полуострове в последней декаде мая.

Похожую климатическую ситуацию, которая продержится до конца месяца, прогнозируют специалисты в Форосе (плюс 20-21), Евпатории (+20-22), Джанкое (+21-23) и Саках (плюс 22-23)

Чуть теплее, но также свежо до начала июня будет на крымских курортах, расположенных на берегу Азовского моря. Например, в Керчи ожидается плюс 22-24, сильная облачность, местами возможно усиление ветра. Но дождей пока не обещают.

Прогноз погоды на выходные в Москве

А вот в российской столице после аномальной жары первой половины недели и последовавшей за этим дождём с грозой, в предстоящий уикенд ожидается вполне комфортная климатическая обстановка без сильных осадков, но со стабильным температурным фоном.

Так, в субботу, 22 мая по прогнозу синоптиков, вновь выглянет солнце, но воздух прогреется не более чем до 20 градусов выше нуля. При этом ветер немного стихнет, а кислородный режим нормализуется не только в богатой зелёными насаждениями Московской области, но непосредственно в черте города. Всё это сделает погоду в столичном регионе по-весеннему уютной. Аналогичная климатическая остановка прогнозируется также на воскресенье, 23 мая.

Правда, в этот день будет облачно с прояснениями, в некоторых районах Москвы прогремят грозы, возможны осадки, однако обильными и продолжительными они точно не будут. Температура воздуха составит плюс 19. В ночное время суток в выходные также станет прохладнее – на градусниках будет плюс 10-12.

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