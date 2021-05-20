Металлурги прокатили внутренний спрос

Участники рынка озабочены ситуацией с ценами на металлопрокат, сообщили в ТПП РФ. Объединение промышленников уже обратилось, в связи с этим, к главе Минпромторга с просьбой вмешаться в ситуацию. В письме на имя Дениса Мантурова председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин отмечает, что предприниматели рассчитывают на меры по стабилизации цен на металлопрокат.
«В ТПП продолжают поступать многочисленные обращения предпринимателей из регионов России в связи с тяжелой ситуацией, обусловленной значительным повышением цен и дефицитом материалов на рынке металлопродукции. Согласно предоставляемым деловым сообществом данным, рост цен на металлопрокат на внутреннем рынке с ноября 2020 года по апрель 2021 года составил 50—80%. При этом в мае 2021 года ожидается дальнейший рост цен в пределах от 8,6% до 12%», — отмечается в письме, на которое ссылается ТАСС.
В Минпромторге проблемой роста цен на прокат уже озаботились, хотя и не ждут ее быстрого решения. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе круглого стола в Совете Федерации сообщил, что министерство не ожидает охлаждения мировых цен на сталь раньше конца осени. Минпромторг поэтому предлагает повысить пошлины на вывоз лома черных металлов до 90 евро за тонну. Введение же запретительной пошлины на вывоз металла из РФ надавит на его цену лишь в краткосрочной перспективе, считает Евтухов. При этом мера может привести к остановке металлургических предприятий.
Можно, конечно, менять наше законодательство и вводить прогрессивный налог на прибыль — для определенных отраслей на оговоренный короткий период в рамках сложившейся конъюнктуры, говорит Евтухов. Это будет не только металлургия, но и химия, и лесопромышленный комплекс. Но это не повлияет на цены, считает он, а только позволит забрать деньги одних отраслей и направить их на поддержку других.
Цены на прокат растут по объективным причинам
Взрывной рост цен на продукцию металлургического производства носит естественный рыночный характер, полагает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Восстановление мировой экономики после пандемического кризиса привело к расширению спроса на металлопрокат, что создало для отечественных производителей уникальную возможность высокоприбыльной реализации своей продукции. Этот процесс, естественно, сказался и на внутренних ценах — в полном соответствии с чисто рыночным механизмом ценообразования. В определенной мере этому способствует и ярко выраженный олигополистический характер отрасли, в которой сама специфика производства предполагает высокую концентрацию капитала.
Кроме чисто конъюнктурных моментов, значимую роль в росте цен на металлопрокат играет общий рост затрат на производство, продолжает Гожий. Инфляция издержек — каждодневная реальность российской экономики, оказывающая непосредственное влияние на рост себестоимости продукции любого производства. И металлургическая отрасль — не исключение.
К примеру, в рамках принятой в нашей стране практики перекрестного субсидирования именно бизнес несет основную нагрузку расчетов за электроэнергию. А металлургия — одно из самых энергозатратных производств, напоминает эксперт. 2020 год был отмечен рекордным за последние 5 лет (далеко выходящим за рамки общей инфляции) ростом оптовой стоимости электроэнергии. Ее цена для промышленных потребителей по итогам прошедшего года оказалась выше аналогичного показателя в США и ряде стран Европы.
Помимо чисто производственных издержек, следует учитывать и такую важную составляющую, как экология, продолжает Гожий. Отрасль относится к «грязным» производствам и требует постоянных и масштабных расходов на осуществление мероприятий по защите окружающей среды. Недавние события, связанные с аварией на производстве «Норильского Никеля» и значительные штрафы, наложенные на компанию, а также общие ориентиры развития страны, направленные на улучшение экологической обстановки в стране, увеличиваю экологическую составляющую издержек металлургов.
Таким образом, рост стоимости продукции металлургического производства определен не только крайне благоприятной внешней конъюнктурой, но и чисто внутренними составляющими формирования себестоимости продукции. Поэтому неосторожное административное регулирование цен на металлопрокат (без корректировок всей цепи издержек) неизбежно приведет значительным финансовым потерям отрасли и падению производства, уверен эксперт. А введение заградительных мер на вывоз продукции не даст отечественному производителю в полной мере воспользоваться возможностями восстановительного роста мировой экономики и сопряжено с рисками потери части рынков сбыта.
Проблема внутреннего потребления продукции металлургов — следствие общего состояния отечественной экономики, характеризующейся слабым развитием механизмов рыночного регулирования и дисбалансом внутрихозяйственных связей, считает Гожий. Но в то же время высокая концентрация капитала и минимальное участие малого и среднего бизнеса непосредственно в производстве открывают перед государством возможность эффективного использования механизма демпфера — с локальной ориентацией на поставки металлопроката предприятиям, задействованным в реализации национальных проектов инфраструктурного характера, а также связанных с системой госконтрактов.
Сработать может и непосредственное участие государства в централизованной закупке продукции металлургических предприятий на основании заранее определенных квот, полагает Гожий. Фиксация закупочных цен на уровне среднерыночных в сочетании с более гибким подходом к расчетам с предпринимателями по госзакупкам вполне может обеспечить внутреннего рынка в металлопрокате без использования административного ресурса.
Административными мерами действительность не побороть
Аналогов нынешнему взлету цен на мировом рынке стали и металлопроката в последние 20—30 лет нет, говорит эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. В последний раз нечто похожее наблюдалось на пике прошлого экономического цикла, в 2007—2008 годах. Однако тогда этот рост был меньше — всего 40—50% — и растянут во времени на полтора-два года.
Теперь же цены на рулонную сталь, скажем, в США, выросли с начала 2020 года втрое, констатирует эксперт. Причем, если в 2007—2008 годах цены на стальную продукцию на российском внутреннем рынке были выше мировых, что давало возможность с помощью административных мер снизить их или остановить рост, то теперь ситуация обратная.
Сегодня российские металлургические компании находятся в худших условиях, констатирует Гринштейн. Административные меры, направленные на снижение цен, не сработают, потому что их рост результат не столько превышения спроса над предложением из-за экономического роста, сколько увеличения издержек, вызванных пандемией и чрезмерными ответными действиями центральных банков и правительств, рекордно нарастивших объем денежной массы. Поэтому вряд ли справедливо говорить о сговоре российских металлургических компаний и металлотрейдеров, полагает эксперт.
Синхронный рост цен вызван не договоренностью, а объективными общими рыночными условиями.
Действительно, если посмотреть на динамику внутренних и внешних цен на отходы и лом черных металлов, по которым с 1 февраля были введены заградительные пошлины, то в России цены сейчас ниже, чем в мире. Однако, обращает внимание эксперт, снижение цен началось лишь в апреле, то есть через два месяца после введения соответствующих сдерживающих мер, и к текущему моменту оно уже приостановилось.
По мнении Гринштейна, это служит подтверждением тому, что рост цен на рынке черных металлов связан с объективными причинами, исключить которые административными мерами нет никакой возможности. Потенциал такого рода мер крайне низок и связан с дилеммой: поставить под угрозу финансовое положение металлургических компаний — или взвалить оплату роста цен на металлопродукцию на кого-то другого.
Государство, по понятным причинам, связанным с дефицитом федерального бюджета, субсидировать рост издержек не хочет. Для бизнеса, работающего в других отраслях и выступающего в роли потребителя продукции черной металлургии, такие цены в ситуации слабого спроса неподъемны — о чем, собственно, и предупреждает ТПП России. В результате получается тупик, выйти из которого пока пытаются, убрав трейдерское звено. Понятно однако, что сэкономленных на этом решении денег никак не хватит для решения проблемы роста цен.