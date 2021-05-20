Металлурги прокатили внутренний спрос

Участники рынка озабочены ситуацией с ценами на металлопрокат, сообщили в ТПП РФ. Объединение промышленников уже обратилось, в связи с этим, к главе Минпромторга с просьбой вмешаться в ситуацию. В письме на имя Дениса Мантурова председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин отмечает, что предприниматели рассчитывают на меры по стабилизации цен на металлопрокат.

«В ТПП продолжают поступать многочисленные обращения предпринимателей из регионов России в связи с тяжелой ситуацией, обусловленной значительным повышением цен и дефицитом материалов на рынке металлопродукции. Согласно предоставляемым деловым сообществом данным, рост цен на металлопрокат на внутреннем рынке с ноября 2020 года по апрель 2021 года составил 50—80%. При этом в мае 2021 года ожидается дальнейший рост цен в пределах от 8,6% до 12%», — отмечается в письме, на которое ссылается ТАСС.

В Минпромторге проблемой роста цен на прокат уже озаботились, хотя и не ждут ее быстрого решения. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе круглого стола в Совете Федерации сообщил, что министерство не ожидает охлаждения мировых цен на сталь раньше конца осени. Минпромторг поэтому предлагает повысить пошлины на вывоз лома черных металлов до 90 евро за тонну. Введение же запретительной пошлины на вывоз металла из РФ надавит на его цену лишь в краткосрочной перспективе, считает Евтухов. При этом мера может привести к остановке металлургических предприятий.

Можно, конечно, менять наше законодательство и вводить прогрессивный налог на прибыль — для определенных отраслей на оговоренный короткий период в рамках сложившейся конъюнктуры, говорит Евтухов. Это будет не только металлургия, но и химия, и лесопромышленный комплекс. Но это не повлияет на цены, считает он, а только позволит забрать деньги одних отраслей и направить их на поддержку других.