Регионы атакуют ковид по всем фронтам

Несмотря на недавний всплеск заболеваемости коронавирусом, охвативший ряд российских регионов, включая и обе столицы, в целом по стране ситуация с новым витком пандемии не выглядит угрожающей. По данным Роспотребнадзора, более половины субъектов Федерации демонстрируют устойчивое снижение числа заболевших SARS-CoV-2. Причём, география этих территория достаточно широка.

В Центре — полный комплект

Снижение заболеваемости демонстрирует, в частности, Центральная Россия. Калужская, Владимирская, Орловская, Ивановская, Тульская области входят в список регионов, где кривая этого показателя идёт вниз. Как сообщили Expert.ru в Департаменте здравоохранения Владимирской области, позитивную тенденцию в регионе удалось обеспечить за счет полной укомплектованности системы областного здравоохранения необходимыми для борьбы с COVID-19 средствами. В их числе СИЗы, аппараты ИВЛ и другое специализированное лечебное оборудование, лекарственные препараты, антисептики, а также резервный коечный фонд, который составляет около 40% от общего количества койко-мест, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Кроме того, во Владимирской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции, — сообщил глава Департамента здравоохранения области Александр Жестков. — По состоянию на 13.05.2021 г. первым компонентом вакцины привито 91 696 жителей региона, вторым — 73 491 человек. В области развёрнуты 52 пункта вакцинации; к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в населённые пункты, в различные организации и на предприятия».

Указ — он и для коронавируса указ

Не худшим образом выглядит и ситуация в Поволжье. Нижегородская, Волгоградская, Ульяновская, Астраханская области действуют в борьбе с ковидом вполне успешно.

В частности, в Ульяновской области, по словам представителя областного Минздрава Елизаветы Лаврентьевой, тенденция к снижению заболеваемости SARS-CoV-2 определяется своевременным принятием карантинных мер, проведением вакцинации жителей региона против новой коронавирусной инфекции и за счет выработки антител у переболевших граждан. Кроме того, в регионе продолжают действовать ограничительные меры, определенные указом губернатора области от 12 марта 2020 года. Они продлятся, согласно этому указу, до 31 мая 2021 года.

«В настоящее время приняты все необходимые меры по снижению заболеваемости COVID-19, а именно — вакцинация населения и карантинные мероприятия согласно упомянутому указу. Развёрнуто достаточное количество коек, оснащённых всем необходимым, — сообщила Лаврентьева. — В полном объёме имеются все необходимые лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Свободный коечный фонд составляет более 20%, и кроме того есть резервный коечный фонд».

Переболевшие и бессимптомники обеспечивают иммунитет

Прикамье также входит в список территорий, где научились бороться с COVID-19. Республики Татарстан, Калмыкия, Удмуртия, Коми, Пермский край, Кировская область — все они динамично обновляют показатели снижения заболеваемости. По мнению представителей Минздрава Удмуртии, такая тенденция связана с совокупностью факторов: высоким процентом переболевших в лёгкой и бессимптомной форме, соблюдением ограничительных мер, а также продолжающейся компанией по массовой вакцинации населения.

Несмотря на позитивные сдвиги, в Прикамье стараются, что называется, порох держать сухим. В той же Удмуртии приняты все необходимые меры для оперативного развертывания в случае необходимости коечного фонда для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В республике действуют 4 ковид-центра, оказывающие стационарную помощь пациентам с коронавирусом. Коечный фонд составляет 1007 коек, из которых свободны 31,6%. При необходимости есть возможность оперативного увеличения фонда до 3000 коек. Амбулаторные пациенты обеспечиваются необходимыми лекарственными средствами за счёт федерального и регионального бюджетов, сообщили в министерстве здравоохранения Удмуртии.

О медиках забота особая

Коронавирус постепенно отступает и на юге страны. Дагестан, Чечня, Ингушетия, Адыгея, Северная Осетия, Краснодарский край, Ставрополье — вот регионы, где вирусу приходится сдавать позиции.

По мнению заместителя министра здравоохранения Ставропольского края Наталии Звягинцевой, снижение заболеваемости в регионе — комплексный показатель, включающий в себя прослойку уже переболевшего населения, растущее количество иммунизированных граждан, а также результаты вовремя начавшихся и продолжающихся ограничительных и лечебных мероприятий, позволивших значительно снизить риск распространения коронавирусной инфекции в крае.

Серьёзное внимание уделяется на Ставрополье защите медицинского персонала. Для обеспечения безопасности сотрудников учреждений здравоохранения края, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19, медицинскими организациями созданы и постоянно пополняются, в том числе из государственного материального резерва Правительства Российской Федерации, резервы средств индивидуальной защиты. Сегодня в этом резерве содержится запас на 60 дней, сообщила Наталия Звягинцева.

Ковид Сибирью не прирастет

Сибирь тоже входит в число территорий, где показатели заболеваемости ушли с пиковых значений и стремятся вниз. Республики Алтай, Хакасия, Тыва, Алтайский и Красноярские края, ХМАО, ЯНАО, Томская и Омская области — везде отмечается постепенный, но неуклонный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам министра здравоохранения республики Хакасия Олега Ананьевского, подобные последствия в регионе связывают, в первую очередь, с продолжающейся вакцинацией населения, а также с особым вниманием, которое уделяет ситуации руководство региона.

«Мониторинг ситуации с заболеваемостью COVID-19 Минздравом Хакасии осуществляется в ежедневном режиме, а также находится на особом контроле правительства и главы республики», — сообщил Ананьевский. Он отметил также, что республика готова и к возможному рецидиву пандемии. Для этого всегда наготове все медицинские мощности, включая выездные медицинские бригады для оказания амбулаторной помощи людям, заболевшим COVID-19.

В Ямало-Ненецком автономном округе за динамичное снижение заболеваемости благодарят вакцинацию, которая в данном субъекте РФ приобрела действительно внушительные масштабы. По словам директора Департамента здравоохранения округа Сергея Новикова, Ямал входит в пятёрку ведущих российских регионов по темпам вакцинации.

«На сегодня в ЯНАО привито 30% граждан, подлежащих вакцинации. Ждём, что к осени коллективный иммунитет будет сформирован», — сказал Новиков.

Но, несмотря на столь оптимистичную ситуацию, о превентивных мерах не забывают и здесь. В ЯНАО проведено техническое дооснащение медицинских организаций, закуплены дополнительные аппараты компьютерной томографии и ИВЛ. Количество последних в медучреждениях округа составляет 124% от нормы, установленной Минздравом РФ.

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Успешно продолжают бороться с коронавирусом и другие регионы РФ. На севере — республика Карелия, Мурманская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ; на северо-западе — Ленинградская, Вологодская, Новгородская и Псковская области; на западе — Калининградская. На Урале — Свердловская, Оренбургская и Челябинская области; на Дальнем Востоке — Бурятия, Камчатский, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, области Сахалинская и Еврейская автономная, Чукотский автономный округ.