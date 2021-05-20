Россия и США в ожидании новой «разрядки»

Выбор места этой встречи нельзя не признать удачным. Переговоры Лаврова и Блинкена прошли в рамках мероприятий Арктического совета, одной из немногих оставшихся международных площадок, где обе страны могут конструктивно сотрудничать. В Арктике у России и США есть столкновение интересов, но в связи с этим регионом нет таких конфронтационных тем, по которым позиции двух стран кардинально не совпадают.

Наконец, Рейкьявик для дипломатической истории двух стран — город-символ. Здесь в далеком 1986 году прошла историческая встреча Горбачева и Рейгана, где, как говорил советский лидер, «мы заглянули за горизонт». С нее начался новый период отношений, изменивший их намного сильнее «разрядки напряженности» при Брежневе и Никсоне в начале 70-х, когда обе сверхдержавы стали друг для друга чуть меньшими врагами, чем раньше.

Заявления Блинкена и Лаврова в исландской столице показали, что именно «разрядка», а не полная «перезагрузка» отношений двух стран — это тот максимум, на который можно рассчитывать и сейчас.

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«Мы будем отвечать, если Россия действует агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников», — уже в начале встречи напомнил глава госдепа слова Джо Байдена, публично разрешив, таким образом, одну из интриг переговоров. За день до них в конгресс был передан доклад госдепа о санкциях в связи с «Северным потоком — 2». В «черный список» попали четыре российских компании и четыре судна. Однако в нем не было германской фирмы Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиаса Варнига, отвечающих за строительство газопровода. Журналисты гадали: что это, всего лишь жест, создающий фон для переговоров с Лавровым, или нечто большее — предвестник смягчения санкционного режима, скажем?

Оказалось, жест. Через 30 минут после начала переговоров (они, кстати, длились два часа) было опубликовано заявление Блинкена. В нем подчеркивалось, что речь идет именно о приостановке санкций против Варнига и его компании. Инициировать их отмену Белый дом не собирается.

В ходе встречи Блинкен не обошел темы, по которым, как неоднократно сигнализировали из Кремля, уступки американской стороне едва ли возможны. Это российские действия против Украины, судьба Алексея Навального, «репрессии в отношении оппозиционных организаций» и функционирование «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», недавно включенной в реестр СМИ-иностранных агентов.

Показательно, что в своих заявлениях для прессы ни Блинкен, ни Лавров ни разу не произнесли формулу «совпадение взглядов». Они говорили лишь о «совпадении интересов». Борьба с пандемией, с изменением климата, ядерные программы Ирана и Северной Кореи, а также урегулирование в Афганистане — вот в чем обе страны, как следует со слов глав дипломатических ведомств, готовы сейчас взаимодействовать. Немного, хотя, учитывая нынешнее развитие международной ситуации, могло быть и меньше.

Вместе с тем, в Москве не оставляют надежд поладить с Байденом по более широкому кругу вопросов. Так, Лавров заявил, что Россия намерена, как он выразился, «разгрести завалы, доставшиеся в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов в том, что касается функционирования дипломатических миссий

США в России и России в США». Сейчас, напомним, посольства двух стран из-за взаимных высылок дипломатов работают в усеченном формате. Даже оба посла уехали домой для консультаций, чего не было и в годы «холодной войны».

Отзыв послов состоялся уже при Байдене, причем, глава российской дипмиссии Анатолий Антонов уехал как раз из-за слов американского лидера, в своем интервью назвавшего президента Путина «убийцей». Тем не менее, во время выхода к прессе после переговоров с Блинкеным, глава российского МИД это обстоятельство не упомянул. Он говорил лишь об «антидипломатических решениях» Барака Обамы и Дональда Трампа, на которые Россия вынуждена была отвечать. «Эта цепная реакция никого не устраивает. Почувствовал сегодня у американских коллег такое же ощущение», — сказал Лавров. Если чувства министра его не обманывают, значит, по крайней мере, дипмиссии двух стран заработают более-менее нормально. Вопрос в том, как скоро это произойдет.

Посол США Джон Салливан, покинувший Москву в конце апреля, выражал уверенность, что вернется в российскую столицу в течении нескольких недель, и будет это перед встречей Путина и Байдена. Согласно сообщениям с американской стороны, она ожидается в этим летом — возможно, в июне. С российской стороны до сего дня не было и такой конкретики. Сказанное Блинкеным и Лавровым до и после их переговоров в Рейкьявике ситуацию также не прояснило. Когда у российского министра поинтересовались, дала ли Россия добро на встречу двух президентов, он ответил: «мы не таможня, чтобы давать добро».