Россия может вернуть пошлину на ввоз электромобилей

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который в том числе входит Россия, заявил о завершении периода льготного режима ввоза электромобилей, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект изменений, подготовленный Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). В настоящее время в странах объединения действует нулевая пошлина, введенная весной 2020 года. Период продлится до конца текущего года с учетом скачка курсов национальных валют, отсутствия внутреннего производства и для стимулирования формирования необходимой инфраструктуры.

Уточняется, что сегодня, 20 мая, заканчивается общественное обсуждение документа, при этом в комиссию еще не поступило ни одного предложения о продлении нулевой пошлины на ввоз электромобилей. В Минпромторге изданию сообщили, что ведомство также не получало таких предложений, отметив, что нулевая ставка была введена по инициативе Белоруссии. Минпромторг республики не ответил на запрос издания.

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) считают срок действия недостаточным для формирования значимого объема рынка и предлагают продлить нулевую пошлину до конца 2024 г. По данным аналитиков, за прошлый год мера позволила вырасти данному сегменту рынка в 1,5 раза. Ее отмена замедлит рынок и развитие инфраструктуры, отметили аналитики.

