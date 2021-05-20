Россияне рассказали, что ради зарплаты в 250 тысяч рублей готовы изменить жизнь

Ради зарплаты в 250 тысяч рублей многие граждане России готовы на перемены в жизни, а именно уехать в другой город или страну, сменить профессию, отказаться от отпуска и взять на себя дополнительные рабочие обязанности, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении РИА «Новости». Исследование проводилось в мае текущего года и в нем приняло участие 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

«Более половины опрошенных (51%) отметили, что ради такой зарплаты они могли бы сменить профессию. Еще 40% рассказали, что ради 250 тысяч в месяц готовы к переезду в другой город или даже страну», - говорится в итоговом документе сервиса.

Исследователи выяснили, что еще 36% россиян готовы отложить отпуск ради хорошей зарплаты, а 35% готовы взять на себя повышенные нагрузки и согласиться с расширением перечня рабочих обязанностей.

Треть респондентов заявили, что готовы получить новое образование или пройти переквалификацию, чтобы зарабатывать достойные деньги. Почти четверть сообщили, что согласны работать без выходных. А 10% опрошенных даже готовы на время отложить планирование семьи.

Только каждый десятый участник опроса заявил, что не готов к каким-либо действиям ради такой зарплаты, а еще 1% респондентов уже имеет такой доход.

