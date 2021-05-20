Россияне смогут получать посылки от AliExpress через «Почту России»

Российские покупатели AliExpress смогут получать посылки через «Почту России», сообщила пресс-служба маркетплейса. Уточняется, что заказы можно получить в почтовых отделениях по всей стране или оформить доставку курьерами до дома.

Ранее россияне могли получать заказы интертет-магазина только в 10 регионах РФ, поскольку посылки отправлялись с помощью услуги дропшиппинга (когда продавец сам складирует и упаковывает товары, а компания со склада и доставляет их в нужный пункт) от логистического оператора «Цайняо». Также можно было получать посылки в Домодедово и Климовске в специальных фулфилмент-центрах.

После того, как заказы будут доставляться «Почтой России» их можно будет получить в 5000 отделениях организации 65 российских регионов. Доставляться будут и крупные заказы - объемом до 1000 штук.

