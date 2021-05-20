Курс доллара: рублю предрекли скорый откат

Курс доллара снизился в четверг к рублю. Доллар/рубль открылся на отметке 73.68, евро при этом начал торги на 89.62 . К 17:00 доллар США ослаб и достиг уровня 73.57 рубля, в то время как евро повысился до 89.80 рубля. Индекс доллара с 89,7 пункта повысился до 90.17 пункта.



«В четверг рубль открылся вниз на неоднозначном внешнем фоне, но затем быстро вернулся в плюс, вновь переписав двухнедельный максимум к доллару. Поначалу глобальные площадки и нефтяные цены умеренно восстанавливались, однако после старта европейской сессии резко снизились. В результате рубль просел, растеряв почти все достижения торгов», - обрисовал динамику рубля аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Курс доллара в режиме онлайн смотрите на этом графике: https://www.sberometer.ru/forex-now.php

«Беспокойство у инвесторов вызывает желание некоторых представителей ФРС начать обсуждение будущего сворачивания масштабной программы скупки регулятором долговых активов (QE), что было отражено в опубликованных вчера вечером протоколах последнего заседания ФРС»,- отметил Дмитрий Бабин.

Прогноз курса доллара

В сложившихся условиях рубль будет краткосрочно двигаться в коридоре 73.5 — 73.9 в паре с долларом и 89.6 — 90.2 в паре с евро.

Рубль уже привычно игнорировал нефть и слабый фондовый рынок. На первый план выходит снижение внешнеполитических рисков и перспективы встречи глав США и России, отмечает Андрей Кочетков из Открытия Брокер.

"Рубль весьма спокойно реагирует на слабость нефти благодаря динамике переговорного процесса между США и РФ. Главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкин встретились в Рейкьявике. СМИ отметили достаточно позитивный настрой обеих сторон, что должно стать основой для формирования повестки саммита. В качестве первого примера положительной динамики отметим отказ США от санкций против Nord Stream 2 и её исполнительного директора, - комментирует Кочетков.

Эксперты о прогнозах для курса рубля

“В краткосрочной перспективе мы сохраняем позитивный взгляд на рубль”, и уровень 73/$ выглядит “реалистичной целью”, которая может быть достигнута в мае, говорится в обзоре ING.

Валюта РФ получит поддержку со стороны высоких цен на нефть, расширенных ограничений на поездки по наиболее популярным туристическим направлениям и благоприятных внешнеполитических новостей, пишет экономист Дмитрий Долгин Однако в летние месяцы не исключен откат назад к верхней границе диапазона 70-75/$ из-за выплат дивидендов иностранным акционерам, продолжения оттока частного капитала и давления на текущий счет со стороны ускорения импорта.

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