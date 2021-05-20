СМИ: Израиль прекратил военную операцию в секторе Газа

Члены кабинета безопасности Израиля проголосовали за прекращение огня в секторе Газа, сообщает РБК со ссылкой на издание The Jerusalem Post. По информации издания, израильские министры, за исключением премьера и министра обороны, пришли на заседание кабинета безопасности, узнав о предстоящем прекращении огня из иностранных СМИ – «Аль-Джазиру» и Би-би-си.

«РИА Новости» со ссылкой на 12 канал израильского телевидения сообщает, что кабинет министров Израиля принял решение о прекращении ударов по палестинской Газе.

Ранее сообщалось, что телеканал «Аль-Джазира» заявил, что власти Израиля официально уведомили египетского посредника на переговорах с Палестиной о намерении прекратить военную операцию в секторе Газа. Телеканал ссылается на свои источники, близкие к переговорам, и не приводит других подробностей.

8 мая в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Волнения начались после решения израильского суда о проводится выселении нескольких арабских семей из их жилья.

10 мая Израиль подвергся ракетному удару со стороны Палестины. Всего за время вооруженного конфликта из сектора Газа было выпущено по территории Израиля было выпущено более 4 тыс ракет, большая часть из которых была перехвачена системой ПВО «Железный купол. В ответ на обстрел своей территории, Израиль наносит ответные удары по Палестине.

Палестина заявляет о 230 убитых жителях, а Израиль сообщает о двенадцати погибших.

Израиль и Палестина: палестино-израильский конфликт упирается в массу неразрешимых противоречий