Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Столичный градоначальник Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве.

По словам мэра, ситуация с COVID-19 в городе остаётся сложной, но ничего драматического нет. Так он прокомментировал сегодняшний рост заболевших коронавирусом в Москве, передаёт РИА Новости.

«Что касается ситуации с коронавирусом, то она остаётся действительно сложной, но не драматичной. Да, рост большой, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста всё-таки не наблюдается», – подчеркнул Собянин.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа, по данным оперативного штаба, в России было выявлено 9 232 новых случаев COVID-19. Всего нарастающим итогом в нашей стране за всё время пандемии зафиксировано 4 974 908 случаев коронавируса.

Успешно победили инфекцию 4 591 770 россиян, из которых 9 983 были выписаны из больниц за минувшие сутки. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 396. Всего с начала эпидемии от коронавируса в РФ умер 117 361 человек.

По числу новых эпизодов заражения продолжает лидировать Москва. В столице зафиксировано 3 312 новых случаев COVID-19, подтверждено 55 летальных исходов, 2 877 человек выздоровели. На втором месте Санкт-Петербург (+791), на третьем Подмосковье (+727). В пятерке также Ростовская область (+196) и Воронежская область (+143).

