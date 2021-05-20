Учить школьников «цифре» будет «Яндекс»

«Человек, умеющий говорить и петь на ассемблере», — так когда-то писатель Сергей Лукьяненко описал одного из героев своей книги. Сегодня этот язык программирования уже сам стал легендой, зато образ успешного программиста с годами не утратил ни притягательности, ни загадочности.

Желающим покорять высоты IT-мастерства сегодня предлагается немало разнообразных курсов. Но не у всех есть возможность воспользоваться этими услугами. А главное — ребенок (подросток, юноша) не всегда способен сразу разобраться: нужно ли ему это вообще? Оптимальный вариант для того, чтобы будущий IT-спец смог продемонстрировать свои возможности, раскрыть потенциал — школьные занятия по информатике. Но в нынешнем виде, увы, они мало кого могут увлечь. А значит, нужна современная (при этом адаптированная под учебные заведения) программа.

Как отмечает директор факультета компьютерных наук и Центра студенческих олимпиад ВШЭ Михаил Густокашин, основная проблема в том, что огромное количество методических материалов по этой тематике разрознены и не всегда поддерживаются в актуальном состоянии.

Возможное решение этой проблемы предлагает платформа Яндекс.Учебник с её интерактивным школьным курсом по информатике для 7 класса. Он бесплатен, отвечает всем требованиям школьной программы. А главное — программа предназначена для совместной работы педагогов и школьников.

«В этом курсе два активных пользователя: ученик, который решает задачи, читает теорию и так далее, и учитель, который помогает ему в этом. Иной модели не предусмотрено, учитель должен быть обязательно», — поясняет руководитель продукта Информатика от Яндекс.Учебника Влад Степанов.

В жизни пригодится

Благодаря новому курсу дети получат вполне актуальные знания и навыки. Например, научатся программировать на Python. В некоторых вузах — например, в НИУ ВШЭ — этот язык программирования обязательно изучают на первом курсе (неважно, программист ты или востоковед), отмечает Степанов. Python сегодня — самый распространенный язык. Он используется в Data Science, на нем пишут алгоритмы, аналитические приложения. Его использует в своей работе Счетная палата РФ, не говоря уже об организациях и компаниях технологического профиля.

С помощью интерактивного курса можно освоить азы компьютерной графики, узнать, как пользоваться облачными хранилищами. Знания, которые она дает, пригодятся в любом случае, поскольку предмет учит в первую очередь ориентироваться в цифровом мире. Что такое фишинговые сайты? Как выбрать безопасный пароль? Как редактировать тексты в цифре? Знать все это будет не лишним знать даже гуманитарию до мозга костей.

«Курс не только соответствует научным нормам, но использует при подаче материала самые современные образовательные технологии, — говорит директор Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев. — Они повышают интерес учеников к предмету за счет интересных заданий — теоретических и практических. Причем, это не только классические задания. В курсе есть поисковые квесты, инфографика — то есть, в целом, современный понятный интерфейс».

Дополнительные возможности

Кто-то может заметить, что новый курс только добавит головной боли преподавателям, которые столкнутся с новым, незнакомым для них самих материалом. Но такого рода сложности всегда возникают на пути того, кто готов нести детям, вместе с «добрым, вечным» также полезное и актуальное.

Более того: большие разделы курса сопровождаются обучением учителей — например, программированию и компьютерной графике. А служба поддержки Яндекс.Учебника ответит на все вопросы педагогов. Эту особенность новой платформы — возможность обучения не только для школьников, но и для преподавателей — эксперты отмечают в качестве особо ценной.

«Сегодня сфера IT ощущает острый недостаток кадров, — говорит Алексей Малеев. — В том числе тех, кто может обучать детей в школах базовым навыкам. Часто бывает так, что учитель, умеющий программировать, рано или поздно уходит в индустрию, потому что зарплата там выше, а карьерные возможности лучше, чем в школе. Поэтому школе важно наращивать число людей, компетентных в области IT. Курс информатики от Яндекс.Учебника вполне способен этому помочь. Темы соответствуют ФГОС, материалы подобраны, разбиты по темам, снабжены удобными тренажерами и актуальными пояснениями».

Школьные знания всегда были стандартизированы, а разнообразие появлялось только в институте, вспоминает Малеев. Теперь у детей есть множество возможностей получать знания и навыки, которые им интересны — даже в рамках обычной общеобразовательной школы, не говоря уже о дополнительных возможностях. Хорошо, что в школы приходит бизнес (в данном случае — Яндекс), чтобы помочь сегодняшним школьникам определиться с тем, что востребовано на рынке, — полагает эксперт.

Продолжение следует

По словам Влада Степанова, разработчики курса в большой степени основывались на опыте Яндекс.Лицея и вдохновлялись примерами ведущих технологических вузов России — МФТИ, НИУ ВШЭ, МГУ, с которыми компания сотрудничает уже много лет.

Он отдельно пояснил, что задача подготовить школьника к поступлению в конкретный ВУЗ или на конкретную специальность перед Яндекс.Учебником не стоит.

«Более того: мы считаем, что подготовка к вузу в 7—8 классе имеет мало смысла — в отличие от подготовки к ОГЭ, которую наш курс как раз включает», — поясняет Степанов.

Но и не исключено, что Яндекс.Учебник простимулирует сегодняшних школьников на осознанный выбор профессии в сфере IT. Пока, отмечает руководитель направления продвижения Яндекс.Учебника Ирина Савицкая, ЕГЭ по информатике выбирают лишь 12% учеников, а олимпиады и поступление в ВУЗы на IT-специальности остаются уделом немногих.

Нужно ли «всем», или по крайней мере многим становиться айтишниками, это тоже вопрос, но то, что данная сфера перспективна, это факт. И в Яндексе уже готовят продолжение: с 1 сентября в школах, принимавших участие в апробации, будут доступны задания для учащихся 8 классов.