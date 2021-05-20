В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники к концу года

Резидент особой экономической зоны Москвы – компания «Тест-Контакт» – к концу 2021 года начнет производство контактирующих устройств. Эти высокотехнологичные комплектующие используются в установках для испытания микросхем. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы со ссылкой на руководителя департамента Александра Прохорова.

Новые контактирующие устройства для микроэлектроники были разработаны в 2019 году и прошли все тестовые испытания.

«В настоящее время отечественные компании, выпускающие микросхемы гражданского и оборонного назначения, в основном используют зарубежные контактирующие устройства и спутники-носители. Объем импорта этой продукции оценивается в более чем 200 млн рублей. «Тест-Контакт» разработал и запустил в серию контактирующие устройства собственного производства с улучшенными характеристиками относительно импортных аналогов. Годовой объем выпуска продукции запланирован в количестве 30 тысяч единиц, что позволит предприятию стать основным поставщиком этих изделий на российском рынке», - рассказал Александр Прохоров.

Контактирующие устройства будут полностью собирать на территории особой экономической зоны столицы, сообщил глава ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев. Первыми заказчиками этой продукции уже стали компании-резиденты кластера микроэлектроники ОЭЗ «Технополис «Москва» - ПАО «Микрон», «ДЦ «Союз», «НПЦ «ЭЛВИС» и «Ангстрем», добавил он.

Компания «Тест-Контакт» разрабатывает и производит на собственном оборудовании контактирующие устройства для любых типов электрорадиоизделий. Предприятие является резидентом ОЭЗ с 2019 года.