В России за сутки выявлено 9,2 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявлено еще 9 232 новых случаев коронавируса, передает оперштаб. Нарастающим итогом в России за все время зафиксировано 4 974 908 случаев ковид. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Накануне сообщалось, что 19 мая было выявлено 7 920 случаев заражения.

Успешно перебороли заболевание 4 591 770 россиян, из которых 9 983 были выписаны из больниц за последние 24 часа. Число летальных исходов за последние сутки достигло 396. Всего с начала пандемии от инфекции умер 117 361 человек.

Москва лидирует по числу новых эпизодов заражения. В столице 3 312 новых случаев COVID-19, подтверждено 55 летальных исходов, 2 877 человек выздоровели. На втором месте Санкт-Петербург (+791), на третьем Московская область (+727). В пятерке – Ростовская область (+196) и Воронежская область (+143).

Наименьшее количество заражений зафиксировано в Еврейской АО и Чукотском АО (+2), Магаданской области (+4). Ни одного заболевшего за сутки не выявлено в Ненецком АО.