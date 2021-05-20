В США хотят законодательно запретить признавать принадлежность Крыма России

Законопроект, запрещающий федеральным властям признавать суверенитет России над Крымом, был единогласно поддержан комитетом по международным делам палаты представителей конгресса США, говорится на сайте комитета.

В случае утверждения документа, федеральным министерствам или агентствам по закону будет запрещено «предпринимать какие-либо действия или оказывать поддержку, означающую или подразумевающую признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или его территориальными водами», говорится в итоговом резюме комитета.

Автором документа является представитель партии демократов из штата Вирджиния Геральд Коннолли. Проект был внесен на рассмотрение в феврале текущего года под названием «Закон о непризнании аннексии Крыма».

Коннолли рассказала, что перед началом слушаний по законопроекту, он созвонился с «представителем парламентского большинства Украины», который призвал комитет к решительным действиям по данному вопросу.

Крым воссоединился с Россией по итогам всеобщего голосования жителей полуострова. В ходе референдума, проведенного в марте 2014 года, за данный шаг высказались более 96% крымчан. Киев продолжает считать полуостров собственной, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

