В Вашингтоне рассказали о секретном плане нападения США на Калининград

Пентагон разработал план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России.

Как написал в своей статье журналист издания National Interest Дэвид Акс, речь идёт о Калининграде. По его словам, этот город, будучи российским полуэксклавом, «ощетинился» зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, а также противокорабельными ракетами «Оникс» и «Искандерами».

Поэтому, он считает, что этот регион нашей страны представляет реальную угрозу для войск НАТО, расположенных всего «в радиусе сотен миль» от Калининграда. В этой связи в США обдумывают, как «сломать» Калининград.

Об этом в той же статье, заявил командующий группировкой американских ВВС в Старом Свете генерал Джеффри Харригян.

«Это будет многоуровневая, очень своевременная и эффективная атака», – подчеркнул он.

В свою очередь журналистка этого издания Сидни Фридберг пояснила, американцы нанесут удар по Калининграду одновременно с земли, моря, воздуха, а также в киберпространстве.

«Наша авиация, корабли и подводные лодки нанесут удар крылатыми ракетами большой дальности. В свою очередь сухопутные войска произведут ракетный обстрел по городу. Одновременно с этим на хакеров возлагается ответственность за вывод из строя всех систем связи, после чего стелс-истребители и бомбардировщики-невидимки прорвутся через уцелевшие оборонительные сооружения и сбросят на город бомбы с наведением по GPS», – резюмировала Фридберг, назвав данную стратегию «симфонией насилия для разрушения передовой обороны противника».

