«Единая Россия» теряет высоту

Если смотреть помесячно, то рейтинг правящей партии колеблется в коридоре шириной около одного-двух процентных пунктов. Взятые «по соседству» данные можно было бы списать на статистическую погрешность. Но при анализе годового отрезка целиком видно, что и сам «коридор» направлен по нисходящей.
Так, опрос 5 мая 2020 года дал единороссам 33,5% голосов (месяцем ранее за ЕР были готовы голосовать 36 процентов респондентов). Сравнимый результат партия показала затем только однажды — 5 июля, когда свои симпатии к ней высказало 36,1% опрошенных. Этот пик оказался локальным — уже следующий опрос вновь отбросил ЕР на уровень 33,3%, а в конце ноября рейтинг пробил психологически важный, используя терминологию forex, «уровень поддержки», упав до 29,9%.
Если принимать данные 5 мая 2020 года за 100 процентов, то ровно год спустя партия недосчиталась 11% голосов.
Худший за годовой отрезок результат партия, по данным ВЦИОМ, показала 14 марта 2021 года, когда только 28,7% респондентов сообщили о готовности отдать за нее свои голоса на думских выборах.
По данным Левада-центра (объявлен Минюстом РФ иноагентом), падение электоральных рейтингов ЕР по сравнению с февралем 2020 года составило за год 1 п.п. (28 и 27 процентов соответственно). Но если брать за отправную точку показатели августа 2020 года, когда ее рейтинг у «Левады» достигал 31%, то партия потеряла 4 п.п., непрерывно «катясь с горы». Если принять за отправную точку именно эту дату, то к февралю 2021 ЕР потеряла 13% поддержки.
В то же время, простая экстраполяция показывает, что в ходе сентябрьских выборах «Единая Россия» сохранит в 8-й Думе квалифицированное большинство. Снижение рейтинга ЕР — это не уход в штопор, а процесс, который занимает годы.
Неизбежность сложных решений
Среди единороссов нисходящий тренд своей партии воспринимается различным образом. Член Высшего совета «Единой России» Владимир Плигин, например, считает, что снижение рейтинга партии — вынужденная плата за ее правящее положение, и в руководстве ЕР относятся к данным опросов как к проблеме, над которой надо спокойно работать.
«Оценка работы партии со стороны общества — крайне важный показатель. Если «успеваемость» партии ухудшается, должна налаживаться дополнительная работа с обществом, восстановление доверия к партии. В Высшем совете партии эти задачи понимают. Начинающиеся сейчас праймериз как раз являются одним из способов приблизить партийную работу к людям. Праймериз и собственно избирательная кампания, я не сомневаюсь, приведут к росту рейтинга партии, так что у меня есть основания для оптимизма», — уверен он.
Плигин не отрицает, что «Единая Россия» несет главную политическую ответственность за положение в стране. Правящая партия лишена возможности поднимать рейтинг за счет критики власти и популизма, а практические управленческие решения очень часто ощущаются в обществе болезненно, соглашается он.
Несмотря на неуклонное снижение рейтинга ЕР, основой ее электората остаются, обращает внимание политик, думающие и образованные люди, которые могут жестко критиковать партию, но делают это конструктивно и продолжают оставаться ее электоральной опорой.
«Это те люди, с которыми можно общаться на платформе реализма, в том числе достаточно сложного и жесткого. За тот год, который вы взяли для оценки тенденции рейтинга «Единой России», страна работала в крайне тяжелых условиях ограничений экономической активности. Это неизбежно оказывает на рейтинги партии понижательное давление, потому что для поддержания государственности и стабильности нам приходится принимать сложные решения, которые могут восприниматься негативно», — объясняет Плигин .
Компромиссы — не наш метод
Рейтинг партии не растет, не спорит с фактами первый заместитель главы ее фракции в Госдуме Андрей Исаев, но в этом она ничем не отличается в худшую сторону от других партий, добавляет он.
Причиной снижения уровня доверия в «Единой России» депутат называет в первую очередь тяготы пандемического года и ограничения, из-за которых единороссы были вынуждены свернуть свою «полевую» активность.
«Во-первых, люди испытали моральные и материальные потрясения, лишились нормальной работы, бизнеса, общения, путешествий. Пока пандемия не сойдет на нет, в обществе будет нарастать раздражение. А граждане свое раздражение переносят на власть, которую «Единая Россия» уже 20 лет олицетворяет. Во-вторых, из-за карантина нам пришлось свернуть огромное количество массовых мероприятий, в том числе праймериз, на которых наши депутаты напрямую общаются с избирателями», — перечисляет он причины снижения рейтинга правящей партии.
Тем не менее, Исаев видит основание для оптимизма в том, что с начала года рейтинг ЕР стабилизировался в определенном коридоре без существенных провалов. Он считает это признаком того, что все, кто поддерживал партию ситуативно, отпали, и осталось ее ядро, которое сжиматься уже не будет.
«Мы поэтому не видим необходимости в каких-то «пожарных» мерах, но активизировать работу безусловно нужно и победителям праймериз, и активу в целом. Если эпидемиологическая ситуация позволит, мы максимально нарастим личное общение с избирателями, объясняя, что партии удалось сделать за пять лет и за ковидный год особенно, и что мы собираемся сделать в следующей Думе», — обещает Исаев.
Депутат подчеркивает, что для единороссов нетипично довольствоваться малым — в данном случае, поддержкой своего ядерного электората, и партия намерена бороться за голоса всех избирателей полностью.
«В нынешней ситуации стране нужна партия устойчивого большинства, за которую большинство граждан проголосует, причем осознанно. Нам нужен мандат на проведение нашей политики без необходимости искать какие-либо плохие компромиссы с кем-угодно», — обрисовывает цели ЕР ее представитель.
Без отрыва от президента
Для «Единой России» снижение ее рейтингов не повод для паники и пораженческих настроений, хотя и гордиться здесь особо нечем, полагает сопредседатель Российского общества политологов, ректор Ленинградского госуниверситета Станислав Еремеев.
«В правящей партии превосходно понимают природу российского парламентаризма и его восприятие населением. У нас имидж партии — это на девяносто девять процентов слепок с имиджа ее лидера, таков уж российский менталитет. Поскольку ЕР воспринимается в народе как партия Путина (что на самом деле не совсем так), то у нее не так уж много возможностей «отстроиться» от отношения населения к президенту, а в отрыве от действий Путина внутрипартийные инициативы мало что меняют в общественном мнении», - говорит политолог.
Если наложить график рейтинга ЕР на национальную политическую повестку, то действительно видно, что локальные всплески ее популярности оказываются хронологически близки с теми или иными событиями, инициатором или «хедлайнером» которых в той или иной степени являлся президент РФ.
Пик 5 апреля 2020 года совпал с объявлением «президентских каникул». Пик 28 июня пришелся на канун референдума по Конституции, а 5 июля — сразу после него. Последний подъем, длившийся с 25 апреля по 2 мая 2021 года, когда ЕР собрала 30,5% голосов, можно объяснить реакцией на послание президента Путина 21 апреля и очередными «президентскими каникулами».
Но за каждым таким шагом вперед следует откат. По сумме, если брать 2020 год целиком, рейтинг ЕР упал на 6,2 п.п..
Дотянуть до аэродрома
Но никакой чрезвычайщины в ЕР не предвидится и по той причине, что, даже если ее рейтинги снизятся еще на несколько процентов, партия продолжит располагаться на безопасной дистанции от ближайших конкурентов, полагает Еремеев. Единороссам с лихвой хватит запаса высоты, чтобы пройти через парламентские выборы без риска потерять правящий статус. Это доминирование отражает разные весовые категории лидеров всех прочих партий и «неформального» лидера ЕР, каковым, хочет этого кто-то или нет, воспринимается Путин.
«Рейтинг ЕР не может отставать от рейтинга президента на бесконечно большую величину, потому что президент является «паровозом» партии. Путин время от времени «подкачивает баллон», без чего из ЕР весь воздух утек бы гораздо быстрее. Поэтому когда Путин длительное время не делает обществу каких-то психологически позитивных предложений, рейтинг ЕР катится вниз», — указывает на эту взаимосвязь Еремеев.
В конце апреля 2021 года деятельность президента Путина положительно оценивало 66,9% опрошенных социологами ВЦИОМ и 65% опрошенных Левада-центром.
Другой причиной, почему снижение рейтинга ЕР не является предвестником ее катастрофы, служит эволюция самого места политических партий в государственной машине.
«Партии превращаются из инструмента выражения общественных интересов в инструменты управления обществом — то есть силовые потоки разворачиваются от «снизу вверх» в противоположном направлении. Партии превращаются в сетевые структуры, для которых общественная поддержка становится не настолько критичной, каковой она была, когда партии были общенациональными «клубами по интересам». Раз уж мы говорим про ЕР, то для нее намного важнее не абстрактные рейтинги, а наличие на местах функционеров, волонтеров, активистов, которые, объединяясь в горизонтальную сеть, могут выполнять конкретные задачи — борьбу с ковидом, доставку социальной помощи, заботу о ветеранах и т. д. Для сетевой партии первичным становится именно наличие мобилизационного личного состава, а идеологические предпочтения внепартийной общественности отходят на второй план», — говорит Еремеев.
Этим ЕР выгодно отличается от практически всех других партий и движений. С одной стороны, на позициях негативно единороссов сказываются все накатывающиеся на Россию один за другим вызовы: пандемический, экономический, демографический и др. Но, с другой стороны, больше никто из партий не может и эффективно политически «монетизировать» ответы на эти вызовы, хотя они к всплескам популярности оппозиции они и приводят.
Это еще одна причина, почему снижение рейтингов не вызывает в ЕР пораженческих настроений, продолжает политолог: все прочие партии начинают активничать только за полгода до выборов, единороссы же присутствуют в повестке в том числе в «межсезонье», готовят сани летом.
Хронологическая близость подскоков рейтинга партии с теми или иными «мобилизующими» событиями в стране показывают, что власть в целом
демонстрирует способность принимать адекватные решения в ответ на различные внезапные проблемы. Но отсутствие при этом у власти стратегической позитивной повестки, или, по меньшей мере, убедительной повестки, по видимому и приводит к тому, что рейтинги оказавшейся наиболее чувствительной к этому организации — «партии власти» устойчиво снижаются.