«Единая Россия» теряет высоту

Если смотреть помесячно, то рейтинг правящей партии колеблется в коридоре шириной около одного-двух процентных пунктов. Взятые «по соседству» данные можно было бы списать на статистическую погрешность. Но при анализе годового отрезка целиком видно, что и сам «коридор» направлен по нисходящей.

Так, опрос 5 мая 2020 года дал единороссам 33,5% голосов (месяцем ранее за ЕР были готовы голосовать 36 процентов респондентов). Сравнимый результат партия показала затем только однажды — 5 июля, когда свои симпатии к ней высказало 36,1% опрошенных. Этот пик оказался локальным — уже следующий опрос вновь отбросил ЕР на уровень 33,3%, а в конце ноября рейтинг пробил психологически важный, используя терминологию forex, «уровень поддержки», упав до 29,9%.

Если принимать данные 5 мая 2020 года за 100 процентов, то ровно год спустя партия недосчиталась 11% голосов.

Худший за годовой отрезок результат партия, по данным ВЦИОМ, показала 14 марта 2021 года, когда только 28,7% респондентов сообщили о готовности отдать за нее свои голоса на думских выборах.

По данным Левада-центра (объявлен Минюстом РФ иноагентом), падение электоральных рейтингов ЕР по сравнению с февралем 2020 года составило за год 1 п.п. (28 и 27 процентов соответственно). Но если брать за отправную точку показатели августа 2020 года, когда ее рейтинг у «Левады» достигал 31%, то партия потеряла 4 п.п., непрерывно «катясь с горы». Если принять за отправную точку именно эту дату, то к февралю 2021 ЕР потеряла 13% поддержки.

В то же время, простая экстраполяция показывает, что в ходе сентябрьских выборах «Единая Россия» сохранит в 8-й Думе квалифицированное большинство. Снижение рейтинга ЕР — это не уход в штопор, а процесс, который занимает годы.

Неизбежность сложных решений

Среди единороссов нисходящий тренд своей партии воспринимается различным образом. Член Высшего совета «Единой России» Владимир Плигин, например, считает, что снижение рейтинга партии — вынужденная плата за ее правящее положение, и в руководстве ЕР относятся к данным опросов как к проблеме, над которой надо спокойно работать.

«Оценка работы партии со стороны общества — крайне важный показатель. Если «успеваемость» партии ухудшается, должна налаживаться дополнительная работа с обществом, восстановление доверия к партии. В Высшем совете партии эти задачи понимают. Начинающиеся сейчас праймериз как раз являются одним из способов приблизить партийную работу к людям. Праймериз и собственно избирательная кампания, я не сомневаюсь, приведут к росту рейтинга партии, так что у меня есть основания для оптимизма», — уверен он.

Плигин не отрицает, что «Единая Россия» несет главную политическую ответственность за положение в стране. Правящая партия лишена возможности поднимать рейтинг за счет критики власти и популизма, а практические управленческие решения очень часто ощущаются в обществе болезненно, соглашается он.

Несмотря на неуклонное снижение рейтинга ЕР, основой ее электората остаются, обращает внимание политик, думающие и образованные люди, которые могут жестко критиковать партию, но делают это конструктивно и продолжают оставаться ее электоральной опорой.

«Это те люди, с которыми можно общаться на платформе реализма, в том числе достаточно сложного и жесткого. За тот год, который вы взяли для оценки тенденции рейтинга «Единой России», страна работала в крайне тяжелых условиях ограничений экономической активности. Это неизбежно оказывает на рейтинги партии понижательное давление, потому что для поддержания государственности и стабильности нам приходится принимать сложные решения, которые могут восприниматься негативно», — объясняет Плигин .

Компромиссы — не наш метод

Рейтинг партии не растет, не спорит с фактами первый заместитель главы ее фракции в Госдуме Андрей Исаев, но в этом она ничем не отличается в худшую сторону от других партий, добавляет он.

Причиной снижения уровня доверия в «Единой России» депутат называет в первую очередь тяготы пандемического года и ограничения, из-за которых единороссы были вынуждены свернуть свою «полевую» активность.

«Во-первых, люди испытали моральные и материальные потрясения, лишились нормальной работы, бизнеса, общения, путешествий. Пока пандемия не сойдет на нет, в обществе будет нарастать раздражение. А граждане свое раздражение переносят на власть, которую «Единая Россия» уже 20 лет олицетворяет. Во-вторых, из-за карантина нам пришлось свернуть огромное количество массовых мероприятий, в том числе праймериз, на которых наши депутаты напрямую общаются с избирателями», — перечисляет он причины снижения рейтинга правящей партии.

Тем не менее, Исаев видит основание для оптимизма в том, что с начала года рейтинг ЕР стабилизировался в определенном коридоре без существенных провалов. Он считает это признаком того, что все, кто поддерживал партию ситуативно, отпали, и осталось ее ядро, которое сжиматься уже не будет.

«Мы поэтому не видим необходимости в каких-то «пожарных» мерах, но активизировать работу безусловно нужно и победителям праймериз, и активу в целом. Если эпидемиологическая ситуация позволит, мы максимально нарастим личное общение с избирателями, объясняя, что партии удалось сделать за пять лет и за ковидный год особенно, и что мы собираемся сделать в следующей Думе», — обещает Исаев.

Депутат подчеркивает, что для единороссов нетипично довольствоваться малым — в данном случае, поддержкой своего ядерного электората, и партия намерена бороться за голоса всех избирателей полностью.

«В нынешней ситуации стране нужна партия устойчивого большинства, за которую большинство граждан проголосует, причем осознанно. Нам нужен мандат на проведение нашей политики без необходимости искать какие-либо плохие компромиссы с кем-угодно», — обрисовывает цели ЕР ее представитель.