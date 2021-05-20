Спрос на российские еврооблигации составил около 2 млрд евро

Спрос на российские суверенные еврооблигации в четверг достиг почти 2 млрд евро, на фоне позитивного отклика рынков на переговоры между главами МИД России и США, а также ослабления некоторых санкций Вашингтона, сообщает Reuters.

Министерство финансов изначально ориентировало инвесторов на доходность около 2,875% для 15-летних бумаг, деноминированных в евро, сообщили два источника агентства на финансовом рынке.

Поскольку совокупный спрос достиг 2 млрд евро (2,44 млрд долларов), прогноз по 15-летним бумагам был снижен до 2,65–2,75%, сообщило агентство «Интерфакс».