Европарламент принял резолюцию о заморозке инвестсоглашения с Китаем

Европейский парламент объявил «обоснованно замороженными» переговоры о ратификации всеобъемлющего соглашения ЕС с Китаем об инвестициях, сообщает «Интерфакс».

Европарламент принял резолюцию, в которой резко осудил введенные Китаем санкции против ряда физических и юридических лиц ЕС. По мнению европейских парламентариев, «необоснованное и произвольное» решение китайской стороны «представляет собой атаку против фундаментальных свобод». Евродепутаты потребовали от китайских властей отменить «неоправданные ограничительные меры». За резолюцию проголосовали 599 депутатов при 30 голосах «против» и 58 воздержавшихся.

Евродепутаты также призвали к пересмотру баланса отношений между ЕС и Китаем. Они высказались за набор автономных мер, таких как законодательство против искажающего воздействия иностранных субсидий на внутренний рынок, запрет на импорт товаров принудительного труда, а также улучшение и усиление регламента ЕС по проверке иностранных инвестиций. Кроме того, Европарламент заявил, что ЕС должен адекватно противодействовать угрозам кибербезопасности и гибридным атакам Китая.