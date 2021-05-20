Зеленский заявил о подготовке к встрече с Путиным, в Кремле это подтвердили

Глава «самостийной» Владимир Зеленский заявил о начале подготовке к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По данным украинского информационного агентства УНИАН, Зеленский отметил, что в настоящее время начались переговоры между офисом президента и российской стороной для организации встречи на нейтральной земле. При этом, как подчеркнул лидер «незалежной», он намерен «остановить войну в Донбассе».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что контакты по встрече Путина и Зеленского в настоящий момент ведутся действительно ведутся.

«Контакты по двустороннему саммиту ведутся. с нашей стороны в них принимает участие мой коллега заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, – цитирует представителя Кремля сайт газеты «Известия». – И действительно уже есть определённые наброски возможных тем к обсуждению».

При этом Песков подчеркнул, что процесс идёт очень непросто. По его словам, идут пока наброски широкими мазками, которые скорее концептуальные, а не предметные.

