Агрессивному вывозу капитала — прогрессивный налог

Правительство рассматривает возможность обложения прогрессивным налогом средств, выводимых из России в зарубежные юрисдикции. Такой вариант развития событий обозначил глава правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме на прошлой неделе.

«Необходимо будет донастроить механизм, в том числе механизм налоговый: если компания ведёт агрессивную деятельность по выводу дивидендов — в том числе процентов и роялти — из Российской Федерации, то соответствующие ставки — прогрессивные — налога на прибыль, либо какие-то другие, должны быть сделаны», — заявил премьер.

Он подтвердил готовность правительства к выработке такого решения и пригласил законодателей присоединиться к этой работе.

Основными экспортерами капитала из России Мишустин назвал компании ТЭК (вывозят 27% всех дивидендов) и металлургии, а также банки, ритейл и логистику. Выводимые ими капиталы, по данным премьера, кратно превышают суммы налогов, уплачиваемых в российские бюджеты всех уровней. Основными офшорами, аккумулирующими до 90 процентов всей утечки капитала, являются для российских компаний Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Сингапур, Гонконг и Швейцария.

Общий объем дивидендов, процентов и роялти, выведенных российскими компаниями за рубеж в 2019 году, составил 4,3 трлн рублей, из которых 1,3 триллиона — в первые четыре «налоговые гавани» из перечисленных выше. Только за январь 2021 года, по данным ЦБ РФ, в офшоры ушло около 8 млрд долларов.

Нельзя сказать, что правительство совсем ничего не делает в этом направлении. Так, Россия расторгает с 2022 года соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Это делается из-за отказа голландского правительства повысить базовую ставку налога на дивиденды, роялти и проценты до 15% с нынешних 0—5%. Кипр, Люксембург и Мальта с инициативой правительства РФ о повышении ставки налога согласились.

Все миллиардеры делают это

Заявление Мишустина можно рассматривать как предупреждение тем предпринимателям, которых в России по привычке называют олигархами. Таковых, по подсчетам Financial Times, в РФ сегодня насчитывается около 120. Их совокупное состояние достигает 35 процентов всего национального ВВП — по этому показателю FT ставит Россию на первое место в мире. Более того: за 2020 год доля олигархов в ВВП выросла еще на 10 процентных пунктов, что вполне подтверждает заявления Мишустина об агрессивном выводе капиталов и жадности их обладателей.

Эксперты указывают, что экспортеры капитала делают это на совершенно законных основаниях. Поэтому призыв Мишустина к законодателям, создавшим налоговую систему, поощряющую подобное поведение (и зачастую являющимся через посредников ее бенефициарами), поучаствовать в прекращении подобной практики вполне правомерен.

Вопрос только в том, пойдут ли они на обложение повышенными налогами фактически самих себя, сомневается эксперт Института экономической политики им. Е. Гайдара Сергей Жаворонков.

«Если вы рассчитываете найти какое-то эхо выступления Мишустина в Госдуме в виде прямых распоряжений, поручений и т.д. — вы ищете зря, — уверен он. — Серьезных препятствий для экспорта капитала из России сегодня нет и, готов поспорить, при нынешней власти не появится. Резкие заявления премьера сделаны с единственной политической целью — показать, что правительство прислушивается к мнению депутатов».