Агрессивному вывозу капитала — прогрессивный налог

Правительство рассматривает возможность обложения прогрессивным налогом средств, выводимых из России в зарубежные юрисдикции. Такой вариант развития событий обозначил глава правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме на прошлой неделе.
«Необходимо будет донастроить механизм, в том числе механизм налоговый: если компания ведёт агрессивную деятельность по выводу дивидендов — в том числе процентов и роялти — из Российской Федерации, то соответствующие ставки — прогрессивные — налога на прибыль, либо какие-то другие, должны быть сделаны», — заявил премьер.
Он подтвердил готовность правительства к выработке такого решения и пригласил законодателей присоединиться к этой работе.
Основными экспортерами капитала из России Мишустин назвал компании ТЭК (вывозят 27% всех дивидендов) и металлургии, а также банки, ритейл и логистику. Выводимые ими капиталы, по данным премьера, кратно превышают суммы налогов, уплачиваемых в российские бюджеты всех уровней. Основными офшорами, аккумулирующими до 90 процентов всей утечки капитала, являются для российских компаний Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Сингапур, Гонконг и Швейцария.
Общий объем дивидендов, процентов и роялти, выведенных российскими компаниями за рубеж в 2019 году, составил 4,3 трлн рублей, из которых 1,3 триллиона — в первые четыре «налоговые гавани» из перечисленных выше. Только за январь 2021 года, по данным ЦБ РФ, в офшоры ушло около 8 млрд долларов.
Нельзя сказать, что правительство совсем ничего не делает в этом направлении. Так, Россия расторгает с 2022 года соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Это делается из-за отказа голландского правительства повысить базовую ставку налога на дивиденды, роялти и проценты до 15% с нынешних 0—5%. Кипр, Люксембург и Мальта с инициативой правительства РФ о повышении ставки налога согласились.
Все миллиардеры делают это
Заявление Мишустина можно рассматривать как предупреждение тем предпринимателям, которых в России по привычке называют олигархами. Таковых, по подсчетам Financial Times, в РФ сегодня насчитывается около 120. Их совокупное состояние достигает 35 процентов всего национального ВВП — по этому показателю FT ставит Россию на первое место в мире. Более того: за 2020 год доля олигархов в ВВП выросла еще на 10 процентных пунктов, что вполне подтверждает заявления Мишустина об агрессивном выводе капиталов и жадности их обладателей.
Эксперты указывают, что экспортеры капитала делают это на совершенно законных основаниях. Поэтому призыв Мишустина к законодателям, создавшим налоговую систему, поощряющую подобное поведение (и зачастую являющимся через посредников ее бенефициарами), поучаствовать в прекращении подобной практики вполне правомерен.
Вопрос только в том, пойдут ли они на обложение повышенными налогами фактически самих себя, сомневается эксперт Института экономической политики им. Е. Гайдара Сергей Жаворонков.
«Если вы рассчитываете найти какое-то эхо выступления Мишустина в Госдуме в виде прямых распоряжений, поручений и т.д. — вы ищете зря, — уверен он. — Серьезных препятствий для экспорта капитала из России сегодня нет и, готов поспорить, при нынешней власти не появится. Резкие заявления премьера сделаны с единственной политической целью — показать, что правительство прислушивается к мнению депутатов».
Жаворонков обосновывает свою уверенность тем, что вывод капиталов в офшоры вовсю эксплуатируют, по его словам, системообразующие государственные корпорации — Роснефть, Газпром и прочие. Сложно представить, чтобы государство инициировало меры, которые свяжут руки компаниям, где оно само владеет контрольными пакетами.
«В России огромное количество формально иностранных — то есть, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях — компаний, которые занимаются не тем, что делают деньги из воздуха, а работают в реальном секторе. К примеру, им принадлежат крупнейшие торговые сети. Комув станет лучше, если закрутить им налоговые гайки?», — спрашивает Жаворонков.
Он предлагает вспомнить встречу премьер-министра с руководителями думских фракций в прошлом году, когда спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести госрегулирование цен. Тогда Михаил Мишустин через пресс-службу отреагировал в том духе, что правительство будет думать над таким вариантом. И думать оно может годами и десятилетиями, предрекает Жаворонков.
Петух прокричал, а рассвет не торопится
Ожидать скорого принятия каких-то обязательных к исполнению решений после заявления Мишустина не следует, согласна руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
«Все экономисты после слов премьер-министра напряглись и с нетерпением ждут, последует ли рассвет вслед за тем, как петух прокукарекал, — говорит она. — Но уже десять дней прошло, а никакие источники не подают никаких сигналов о том, что заявление Мишустина обсуждается в правительстве. Если бы формально была определена дата такого обсуждения, мы об этом уже знали».
По мнению Суслиной, в правительстве не торопятся с принятием решений по налоговым ужесточениям в том числе потому, что превосходно понимают тщетность подобных изменений. Заниматься же имитацией деятельности — не в характере нынешнего премьер-министра.
«Если даже предположить, что с самого верха поступит приказ ввести прогрессивный налог на вывоз капитала, то все «роснефти» и «газпромы» быстро примут меры, чтобы и закон не нарушить, и свои интересы соблюсти, — уверена Суслина. — Таких способов множество: переоформить валютно-экспортные операции на дочерние компании, специально создать для таких операций отдельные юридические лица, и т.д. Публично об этих обходных механизмах объявляться не будет, но в правительстве не хуже других знают, что все это можно сделать».
Впрочем, в силу колоссальной лоббистской мощи крупнейших корпораций сама возможность появления такого приказа маловероятна, полагает эксперт.
…А депутаты-то и не знают
Еще определеннее высказался зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский (ЕР). В разговоре с Expert.ru он заявил, что ему и его коллегам-законодателям ничего не известно о том, что по итогам выступления премьера 12 мая ведется какая-то предметная работа.
«Мы уже приняли поправку в Налоговый кодекс о 15-процентной ставке налога на доходы физлиц свыше пяти миллионов рублей, она работает с 1 января. Что вам еще нужно?» — удивляется депутат.
Заметим, что всего за 2021 год повышение НДФЛ для хорошо зарабатывающих граждан принесет по плану в бюджет около 60 млрд рублей. По сравнению с триллионами, выводимыми в офшоры, это даже не капля в море.
Другие коллеги Симановского по Госдуме тоже подтвердили Expert.ru, что никаких инициатив по введению прогрессивного налогообложения дивидендов и процентов ни со стороны правительства, ни в самой Госдуме пока отмечено не было.
Вывозить не запретят, но поделиться придется
Заявление Михаила Мишустина ни единым своим словом не является импровизацией, опровергает мнение других экспертов директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
«Примерно в те же дни, когда Мишустин выступал в Госдуме, у него на столе лежал проект закона, подготовленный экспертным департаментом правительства и согласованный, пусть не без оговорок, с Антоном Силуановым. То есть, премьер-министр, грозя с думской трибуны экспортерам капитала, точно знал, что со стороны Минфина возражений против введения прогрессивного налога на вывоз средств не последует», — говорит Делягин.
Он подчеркивает, что содержание этого законопроекта, носящего рабочее название «О налогообложении дивидендов, вывозимых за границу» заведомо не является репрессивным по отношению к современным «олигархам»: Мишустин собирается жить в этой стране до конца жизни и ему нет никакого резона с ними воевать.
«В проекте предлагается применять разные ставки налога в зависимости от того, на какие цели предполагается использовать дивиденды, — говорит Делягин. — Как это оформить юридически, пока не проработано — этим и займется Госдума. А прежде законопроект должны согласовать на заседании правительства. Надо понимать, что Силуанов — это не весь кабмин, так что дело пока, что называется, не в шляпе, и шум точно поднимется».
Камнем преткновения станут конкретные ставки налогообложения средств, вывозимых за границу, считает Делягин. Мишустину удалось продавить идеологию прогрессивной шкалы через ключевое ведомство — Минифин. Но вовсе не факт, что другие члены правительства не уйдут в глухую оппозицию.
«Учитывая, что Мишустин во всех смыслах человек вменяемый, он оставляет экспортерам капитала возможность выбора, просто сделав вариант вывоза капитала не столь благоприятным, как сегодня, — комментирует Делягин. — Запрещать вывоз директивно, либо какой-то исключительно высокой ставкой правительство не собирается — это был бы перебор», — говорит он, подчеркивая, что это его, сугубо оценочное, мнение.
В любом случае «олигархи» не сильно осерчают, полагает Делягин. У экспортеров капитала имеется богатый инструментарий вывоза средств без нарушения законов — в том числе и того, который еще не принят.