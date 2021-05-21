Акции дня: бумаги «Северстали» падают

Бумаги компании «Северсталь» торговались хуже рынка в ходе дневных торгов на Мосбирже в пятницу, 21 мая. За сессию акции подешевели на -2,27% до 1771,8 рублей за бумагу.

Акции просели на фоне предложения российских металлургических предприятий продавать государству металл с двузначными скидками. Это произошло после того, как власти пригрозили отрасли прогрессивным налогом на прибыль, повышением пошлин и завели антимонопольное дело на крупнейших игроков - ММК, НЛМК и «Северсталь» .

Также в пятницу рынок ожидал решения акционеров по дивидендам по итогам первого квартала 2021 года. В пятницу компания представит итоги квартала и утвердит дивиденды на годовом собрании акционеров (ГОСА). Ранее совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2021 г. в размере 46,8 руб. на акцию, что соответствует примерно 100% свободного денежного потока (FCFF). Дата отсечки назначена на 1 июня 2021 года.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,67% до 3660,48 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,70% до 1579,55 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:57 мск составила 66,86 долларов за баррель (+2,69%). Российская валюта укреплялась – 73,47 рубля за доллар.