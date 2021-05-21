Цифровое государство готовится залезть прямо в карман граждан

«О справедливости инициативы не может быть и речи»

Как заявил замглавы министерства юстиции РФ Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме, ведомство намерено усовершенствовать исполнительное производство по взысканию административных штрафов в области дорожного движения. По его словам, передает «Прайм», со счетов россиян предлагается автоматически списывать долги по штрафам за нарушения.

«В частности, предполагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требований о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которого была произведена работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи», — сообщил Евгений Забарчук.

То есть, получается, что фактически за фиксацией правонарушения у россиян будет списываться и сумма штрафа. «Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет денежных средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения», — уточнил представитель Минюста.

С технической точки зрения, полагает управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, риск несанкционированного снятия денежных средств со счетов граждан минимален. И в то же время он отмечает: «Инициатива министерства юстиции, безусловно, эффективна для пополнения бюджета страны, однако о ее справедливости не может быть и речи».

Ведь фактически такие списания со счетов довольно проблематично отслеживать, уточняет Алексей Гавришев.. Списания могут происходить сразу с нескольких счетов, а их оспаривание занимает довольно продолжительное время и требует специальных знаний о порядке их обжалования.

Кроме того, размер административных штрафов за нарушение ПДД относительно среднего показателя заработной платы довольно велик. В связи с этим, применение такой системы может привести к ситуации, когда у граждан с карты будут списываться последние деньги, что явно противоречит здравому смыслу и положениям о правах человека, – добавляет юрист.

Из-за небольшого штрафа можно будет потерять несопоставимые деньги

Предложение принудительного списания штрафов с камер ГИБДД со счетов клиентов, с одной стороны, носит прогрессивный характер с точки зрения технологий, признает и основатель TalkBank Михаил Попов. Но на практике, говорит он, нужно по крайней мере дать людям возможность указать свою карту или номер счета, с которого они согласны списывать такие штрафы, например, на госуслугах. Альтернатива, когда деньги будут списываться принудительно не с указанного счета, а со счета на усмотрение приставов или сервиса ГИБДД, который каким-то образом будут узнавать о счетах граждан, выглядит достаточно проблематичным.

Граждане могут пострадать с точки зрения вкладов, когда с них автоматически списываются средства и проценты по ним теряются, уверен эксперт. При этом сумма штрафа может быть несопоставимо малой, а клиенты могут потерять десятки и сотни тысяч рублей в виде процентов. Вернуть их сложно, и без судебных затяжных процессов добиться компенсации практически невозможно, так как потеря связана именно с аннулированием процентов по вкладу.

Проблемы со списаниями со стороны приставов существуют, и многие клиенты жалуются, что средства списываются с кредитных счетов, отмечает банкир. Из-за этого им не начисляются дополнительные проценты.

Также одна и та же сумма может списываться сразу с нескольких счетов, и потом приходится дополнительно разбираться с приставами о возврате избыточно списанных средств. Принудительное списание штрафов может обернуться необходимостью судиться из-за штрафа, например, в пятьсот рублей. Это будет несопоставимо дороже, и многие люди будут вынуждены игнорировать такие неправомерные взыскания, говорит он.

Таким образом, считает Михаил Попов, мы получим дополнительный ряд правонарушений в отношении граждан. Уже сейчас многие жалуются, что штрафы, выписанные по камерам ГИБДД неправомерны. Например, неверное распознавание автомобиля или нарушения автомобилем дорожной разметки. Были случаи, когда камеры ГИБДД показывали заезд на полосу не самим автомобилем, а его тенью, или превышение скорости, которое считывалось ошибочно, например, для автомобилей, которые транспортируются на автовозах.

Проблемы с автоматическим выписыванием штрафов и их обжалованием существуют уже сейчас, и это усугубится, если штрафы начнут списывать автоматически с возможностью списания с разных счетов. Единственной нормальной альтернативой в данной ситуации может быть только добровольное указание реквизитов со стороны плательщика, чтобы средства списывались автоматически только с определенного счета и никак иначе, еще раз подчеркивает он.

Сама по себе инициатива имеет под собой основания – количество штрафов за нарушения ПДД растет с каждым годом (за 2020 год — 145 млн штрафов) при этом не каждый автолюбитель добросовестно подходит к вопросу их своевременного погашения, отмечает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. В результате в отведенный законом срок в 60 дней на оплату штрафа не все успевают совершить оплату, и штраф переходит в зону ответственности судебного пристава-исполнителя, задача которого уже этот штраф списать в установленном законом порядке – через постановление и банковский счет должника, если таковой есть и на таковом присутствуют денежные средства.

Суть же новых поправок к закону «об исполнительном производстве» и «об организации исполнения госуслуг» предполагает исключить работу пристава и перенаправить ее в автоматический, цифровой режим. Грубо говоря, объясняет юрист, если должник не успел в срок оплатить штраф, списанием займутся автоматические цифровые системы.

Очевидный плюс для государства – собираемость штрафов существенно повысится, очевидный минус – система может давать сбои и ошибки и списывать средства либо дважды, либо не учитывая разных обстоятельств. Например, должник мог узнать о штрафе и попробовать его обжаловать, и если это ему удается, то цифровая система, например, может не учесть эту информацию и все равно списать деньги.

Соответственно, делает вывод Павел Иккерт, новый вариант автоматического списания может увеличить уровень негатива со стороны автолюбителей в адрес государственных надзорных органов, при этом решать вопрос возврата средств будет по-прежнему крайне сложно поскольку для этого необходимо обращаться по обжалованию сразу в несколько инстанций или в суд, а на это могут уйти месяцы. И в связи с тем, что риски сбоев и двукратных списаний с разных счетов или по ошибке действительно велики, должны быть как минимум разработаны дополнительные механизмы защиты прав граждан от них, в частности именно от неправомерного списания денег со счетов.

Помимо этого, добавляет юрист, должна быть установлена персональная ответственность должностных лиц за выдачу постановлений и за списание средств по ошибке – однако именно тут скрывается самая главная проблема. Ведь если система будет списывать штрафы автоматически т.е в результате деятельности автоматической цифровой системы, то ответственного найти будет крайне сложно. Поэтому корректировка данных инициатив до их окончательного вступления в силу обязательна.

