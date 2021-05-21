Бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Против бывшего генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 ч. 1 УК РФ),

Об этом передаёт портал acexpert.ru со ссылкой на данные картотеки Верхнесалдинского районного суда Свердловской области.

Напомним, Михаил Воеводин занимал должность гендиректора «ВСМПО-Ависма» с июля 2009-го по май 2020 года. Весной прошлого года он покинул компанию, чтобы, как сообщала пресс-служба компании, заняться личными проектами.

В середине сентября 2020 года корпорация подала в Арбитражный суд Свердловской области иск о взыскании с бывшего гендиректора 4 млрд 73 млн руб. По данным иска, ему инкриминировали продажу продукции корпорации по заниженной стоимости, а также организацию схемы, направленной на перераспределение ее доходов в пользу компаний группы Interlink.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). 16 октября в суд поступило заявление об утверждении мирового соглашения. Сначала предполагалось, что ответчик в результате урегулирования спора выплатит в качестве компенсации по иску 1 млрд 950 млн рублей, затем сумма была снижена до 1 696 500 000 руб. с уплатой в срок до 31.12.2020 года.

В январе 2021 года сообщалось, что Михаил Воеводин отказался от прав на принадлежавшие ему 6,53% компании: их получил её основной акционер Михаил Шелков. Сумма сделки составила около 2 млрд рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Наша справка

«ВСМПО-Ависма» – крупнейший в мире производитель титановых изделий (по собственным оценкам, занимает 25% мирового рынка титанового проката). Поставки титана для Boeing приносят 20% выручки корпорации, среди её заказчиков также Airbus и другие крупнейшие производители самолетов. 65% акций принадлежит заместителю главы совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция – «Ростеху».

