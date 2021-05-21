ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом: много погибших

21 мая во время проведения работ на очистных сооружениях, расположенных в селе Дмитриадовка Ростовской области, отравились рабочие.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах региона, в результате случившегося погибли семь человек. В свою очередь мэрия Таганрога подтвердила гибель четырёх рабочих. Информация по остальным уточняется.

Кроме того, власти Таганрога сообщили, что пятеро пострадавших находятся в реанимации. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

В настоящее время на месте этой трагедии работают спасатели, которые ведут поиски ещё пятерых человек. Между тем, по словам главы городской администрации Андрея Лисицкого, точное число погибших пока неизвестно, так как колодец, в котором произошло ЧП, затоплен. Так что жертв этого происшествия может быть значительно больше.

По данным таганрогского водоканала, причиной гибели рабочих стал выброс метана. Источник в оперативных службах региона отмечает, что выброс метана не угрожает жилым домам.

Областная прокуратура инициировала проверку, а региональное Управление СК РФ возбудило уголовное дело.

