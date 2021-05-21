Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Утром в пятницу начало действовать соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским военизированным движением «ХАМАС». Как сообщается в заявлении правительства Израиля, соглашение было заключено без каких бы то ни было предварительных условий. Соглашение о прекращении огня подтвердил и лидер ХАМАС Усама Хамдан. Палестинцы, кстати, утверждают, что в качестве предварительного условия израильтяне согласились прекратить операции в районе мечети Аль-Аксы, из-за столкновений около которой, собственно говоря, и вспыхнул нынешний конфликт.

Эта война между Тель-Авивом и ХАМАС стала третьей по счету. Она продлилась 11 дней и стала самой кровопролитной войной между непримиримыми противниками. В результате ракетных обстрелов ХАМАС и ответных авиационных и артиллерийских ударов израильской армии погибли по меньшей мере четверть тысячи человек: как минимум 230 палестинцев и 12 израильтян. Счет раненым и пострадавшим идет на сотни, если не на тысячи. Подавляющее большинство жертв в секторе Газа, вновь ставшим эпицентром конфликта.

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В Вашингтоне утверждают, что слава миротворца должна достаться президенту Байдену, который, по его же словам, за полторы недели шесть раз разговаривал по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаняьху и уговаривал его прекратить огонь.

«Считаю, что палестинцы и израильтяне в равной мере заслужили право на спокойную и безопасную жизнь, на свободу, процветание и демократию,- заявил Джо Байден.- Моя администрация продолжит нашу спокойную и бескомпромиссную дипломатию».

На славу миротворца претендует и президент Египта аль Сиси. Каир выступил посредником в урегулировании конфликта. Египетские власти планируют отправить военные делегации в Тель-Авив и Газу для наблюдения за соблюдением соглашения о прекращении огня.

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Это необходимая мера, потому что, по всеобщему мнению, соглашение о прекращении огня очень хрупкое и может быть нарушено в любую минуту. По крайней мере, в прошлом такие случаи были нередки. Во время предыдущей войны в 2014 году одно из таких нарушений соглашения привело к тому, что конфликт продлился еще неделю.

Как обычно, больше всего от боевых действий пострадали палестинцы. Среди убитых 65 детей. Половина жертв среди палестинцев, 128 человек – мирные жители. И это при том, что израильские военные утверждают, что они старались избежать жертв среди мирного населения.

В Тель-Авиве объясняют такие большие потери среди мирного населения коварством боевиков, которые имеют обыкновение прятаться среди мирных жителей и в их домах и в гражданской инфраструктуре.

Среди 12 погибших израильтян двое детей и один солдат.

В общей сложности с момента начала конфликта 10 мая палестинцы выпустили по территории Израиля 4340 ракет. Около 640 упали на палестинской территории, подавляющее большинство были уничтожены противоракетной системой «Железный купол».

Израильская армия нанесла сотни авиаударов по хамасовским целям в секторе Газа и уничтожила, утверждают военные, свыше 130 палестинских боевиков. К примеру, в последнюю ночь авиаудары были нанесены по складу с оружием, который ХАМАС разместил в бывшем здании Министра юстиции, и жилым домам членов ХАМАС, а также по подземным тоннелям, которыми пользуются боевики.

Палестинцы не остались в долгу. В общей сложности они выпустили по территории Израиля в последний день конфликта сотни ракет.

После нескольких часов затишья рано утром в четверг боевики, например, выпустили противотанковую ракету по автобусу с израильскими военными около границы между Израилем и сектором Газа. В результате удара ранен водитель. Буквально за считанные секунды до запуска ракеты из автобуса вышли около 30 израильских солдат и рассредоточились по местности.

В Газе ситуация сейчас близка к гуманитарной катастрофе. Десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате израильских обстрелов. Пропускные пункты на границе закрыты, поэтому гуманитарная помощь на территорию сектора все эти дни почти не поступала.

Стороны заявляют о выполнении поставленных задач, но главную задачу, которой явно было разжигание очередной интифады, ХАМАС все же не выполнил. Этот конфликт, похоже, вновь показал, что палестинцам больше не следует полагаться на арабскую солидарность. Арабские государства несмотря на все усилия ХАМАС ограничились призывали к прекращению огня и палестинцев фактически не поддержали.

Израиль и Палестина: палестино-израильский конфликт упирается в массу неразрешимых противоречий