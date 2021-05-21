Глава Evraz Фролов покидает пост

31 августа 2021 года глава Evraz Александр Фролов покидает свой пост. Уже известно, что вакантное место займёт старший вице-президент по коммерции и развитию бизнеса компании Алексей Иванов.

Решение об увольнении Фролов принял самостоятельно. При этом он останется неисполнительным членом совета директоров, что позволит компании обращаться к его обширным знаниям и опыту, передаёт портал acexpert.ru со ссылкой на сообщение холдинга.

«Я продолжу оказывать всестороннюю поддержку компании в качестве акционера и члена Совета директоров и уверен, что ЕВРАЗ ждёт блестящее будущее», — подчеркнул Фролов.

В свою очередь Иванов поблагодарил Совет директоров за оказанное ему доверие, отметив, что стратегическое видение развития ЕВРАЗа, принципы компании и отношение к делу разделяют все члены команды.

«Я сделаю все возможное, чтобы ЕВРАЗ укреплял лидерские позиции, сохраняя неизменной свою уникальную корпоративную ДНК», — заявил он.

Алексей Иванов родился в 1975 году, в ЕВРАЗе работает с 2002 года. До назначения на должность Старшего вице-президента ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса в ноябре 2015 года он занимал позиции Вице-президента, руководителя дивизиона «Сталь» (2011-2015 годы), руководителя дивизиона «Сибирь» (2009-2011 годы). Ранее он занимал должность старшего заместителя финансового директора, отвечая за казначейство и контроллинг (2005-2009 годы).

Иванов окончил бизнес-школу INSEAD (INSEAD executive program) в 2002 году, а также Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». С 2004 года является членом Международной профессиональной ассоциации по управленческому учету (Chartered Institute of Management Accountants – CIMA).

Evraz – вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2020 году компания произвела 13,63 млн т стали.

Итоги года – 2,2 млрд долларов EBITDA и 858 млн долларов чистой прибыли по МСФО. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2020 года – 1,5.

Основные бенефициары – Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%).